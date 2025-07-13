大學分科測驗》公民與社會 虛擬幣、充電樁 取材多元

台北市高中公民與社會科教師群解析分科測驗考題。（記者楊綿傑攝）

2025/07/13 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑、孫唯容、蘇孟娟、黃良傑／綜合報導〕公民與社會科試題取材多元，線上遊戲虛擬寶物、選舉不實訊息、政府補助私立大學學費、公寓大樓增設電動車充電樁等都入題，也關注性別平等、原住民教育、外送員勞動權等議題，整體中間偏易，但學生無法僅靠閱讀或直覺解答。補教估均標、後標及底均上升二級分。

大考中心副主任黃璀娟表示，公民考出街頭藝人規範、餅乾換新包裝、濕地審議、原住民外加名額、育兒與所得變動率、私大學費補助等，考生需有觀察蒐集及分析詮釋資料的能力，跨域整合題則考磯釣客遭海浪捲走憾事的各種議題。

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全教會表示，今年題目富思考性，混合題型對社會組學生較有利；北市華江高中老師劉怡婷說，數位民主創新app為新興科技議題，跨域題則有相對剝奪感、生產可能曲線、行政法原理原則等，圖表題也多。全中教也表示，公民參與題包括數位民主、教育資源分配、比例原則、公民抗議與社運，皆深化學生對民主法治的理解與實踐。

台北內湖高中湯同學說，今年多了很多看不懂的專業題型，沒有準備不會考好。大直高中江同學則說，題目很多元，有提到用媒體操作政治的選舉結果、是否要立法保障外送員每一單都可以獲得多少報酬等。

台中吳姓與簡姓考生認為，今年混合與非選題的題型很新，其中一題融合國際局勢及國際衝突，考驗國際觀，有不知從何下筆感覺。高雄考生直喊「好燒腦」，題幹長需時間閲讀、思考。

補教老師張雪雲分析，考題特色為生活化、學術性強、語言清楚實用、非背誦型設計，高三選修達十八至廿題，學生必須真正理解題目與情境才易拿分，知識性很高。

大學分科測驗最後一節考公民科，川普關稅等入題，全教會評論教師群認為，今年混合題型較難，對社會組修過選修的考生較有利。（全教會提供）

大學分科測驗第地理考題，高雄考生普遍認為不少「概念」題，融入生活化、參與式、素養式題型，題幹較短，閱讀起來較不吃力。（記者黃良傑攝）

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