丹娜絲恐吸飽海水 沿海防倒灌／台灣海峽不利發展 專家預估今天暴風半徑會快速縮小減弱

丹娜絲颱風來勢洶洶，行政院長卓榮泰6日前往中央災害應變中心，與南部及離島六縣市透過視訊會議，了解應變狀況。（記者丹娜絲颱風來勢洶洶，行政院長卓榮泰6日前往中央災害應變中心，與南部及離島六縣市透過視訊會議，了解應變狀況。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/07 05:30

〔記者吳亮儀、林志怡／台北報導〕中颱丹娜絲從台灣西部沿台灣海峽北上，專家表示路徑罕見，但一邊是中國一邊是台灣，兩側都是陸地，強度很快被地形破壞減弱，但提醒丹娜絲是個大低氣壓，「會把海水吸上來」，西部沿海民眾要注意海水倒灌及淹水。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監、氣象專家賈新興指出，像丹娜絲這種路徑颱風很少見，由於它沿著台灣海峽北上，容易因颱風是個大低氣壓「會把海水吸上來」，西部沿海要注意淹水和海水倒灌。

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罕見南海生成 轉來影響台灣

賈新興指出，丹娜絲路徑很少見，它在南海生成、沿著台灣海峽北上，一百多年來走這類路徑影響台灣的颱風占比不到七％，最近一次走這種路徑的颱風是二○一二年的輕度颱風泰利。

若以這類路徑並登陸台灣本島的颱風來看，前一次是二○○二年七月初的輕度颱風娜克莉，當年娜克莉進入台灣海峽後緊貼西部海岸線，在台中、苗栗一帶登陸，當天從宜蘭附近出海，以偏東方向遠離。

1986年韋恩颱風造成嚴重災損

另外一九八六年在東石到台中間登陸的中度颱風韋恩，也有相似路徑，當年韋恩「二次」登陸台灣，奪走六十八條人命，還有六千多間房屋全倒、三萬間房屋半倒，災損逾二百億元，被視為「侵台四大怪颱」之一，最高風速高達每小時一六五公里，創下台灣中部各氣象站的風力紀錄。氣象署預估若丹娜絲持續增強，可能達到與當年的韋恩差不多的強度。

賈新興表示，丹娜絲在南海生成後再轉來影響台灣，這種模式比較常出現在五、六月梅雨季時生成的颱風，七月到九月颱風季的颱風很少走這種路徑；另外，丹娜絲是個大的低壓系統，會把海水給「吸起來」讓海平面上升，加上大量降雨，很容易造成西部沿海地區淹水，甚至海水倒灌，所以民眾要特別注意。

氣象專家林得恩表示，走台灣海峽北上這條路徑的颱風還能持續增強，主要是南海環境提供了丹娜絲非常好的垂直風切，且海溫高達攝氏卅到卅一度，非常適合颱風發展。

林得恩表示，颱風沿著台灣海峽北上路徑會碰到兩個問題，第一是台灣海峽是淺海區，本來就不利颱風繼續發展，再來是它北上過程中左邊碰到中國、右邊是台灣，也不利發展，到今天暴風半徑應該就會很快縮小、減弱。

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