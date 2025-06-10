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    彰濱海fun一夏7月5日開幕 首推夜間SUP

    「彰濱海fun一夏』活動將從七月五日開玩，有興趣者把握線上報名的機會。 （彰化縣府提供）

    「彰濱海fun一夏』活動將從七月五日開玩，有興趣者把握線上報名的機會。 （彰化縣府提供）

    2025/06/10 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣暑假年度水上盛事「彰濱海fun一夏」將於七月五日開幕，今年活動大升級，首度推出夜間SUP（Stand Up Paddle，又稱「立式划槳」），邊享受衝浪與划船的刺激、邊欣賞海邊夜景，體驗星空下航行在慶安水道上、彰化獨有的水上運動，今年新增了腳踏船同航體驗。活動自七月五日至八月十日，每週六、日下午二點至晚上七點舉行，並於今天上午九點開放線上報名。

    今年活動新增四大亮點讓大家可以盡情享受夏日海風航行，第一是夜間SUP正式登場，民眾可在夜色中穿梭西濱海豚屋與水道景觀，感受海面倒影與光影交錯的獨特魅力；第二是新設腳踏船，適合親友同遊；第三是七月五日開幕當天舉辦「夏日音樂派對」，邀請「好樂團」等團體接力演出；第四則是施放六分鐘的煙火秀。

    除了水上自行車、獨木舟、龍舟板SUP等不同水上活動，現場還設有氣墊闖關遊戲區、海洋市集等親子同樂空間。活動場域橫跨自然生態教育中心戶外廣場、慶安水道及嬉濱海豚公園。縣長王惠美表示，活動結合水上休閒與音樂派對，並串聯台六一線沿線景點，如觀光工廠、鹿港老街、芳苑濕地及鹿港小鎮光影藝術節，推薦全國遊客規劃海岸一日或二日遊，深入體驗彰化夏日魅力。線上報名網址：https：//reurl.cc/EV5pjn

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