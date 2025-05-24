恆春半島盜獵猖獗 割公鹿頭製標本 濫殺梅花鹿棄屍 惹眾怒

梅花鹿盜獵猖獗，滿州出現槍枝濫殺棄屍。（民眾提供）

2025/05/24 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島的梅花鹿族群近年快速增長，鹿群管理問題讓墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）傷透腦筋，與生態挑戰並存的是盜獵亂象，部分不肖人士為牟利，私下以槍枝獵殺梅花鹿，僅割下帶角的公鹿頭骨製成標本販售，剩餘軀體隨意棄置山林，宛如亂丟垃圾般，引發民眾強烈不滿。

只為賺幾千塊錢 草菅鹿命

滿州鄉當地居民近日在一處偏僻山坡，發現有黑色塑膠袋裝著一隻年輕公梅花鹿，死亡約半天，頸部有明顯彈孔。居民推測，盜獵者可能因夜間狩獵看不清目標，誤殺這隻正值落角期、僅有一支角的小公鹿，發現無市場價值，乾脆打包棄置。類似滿是屍臭場景在當地並不陌生。

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不是個案是常態 鹿骸四散

「這不是個案，而是常態。」一位居民無奈表示，恆春半島部分地區盜獵已成「公開秘密」，盜獵者專挑帶角公鹿下手，頭骨被製成標本販售。但從墾丁路到滿州港口村幾乎沒看過保育員警臨檢，部分山林間鹿骸四散，盜獵者行徑只為賺幾千塊錢的鹿頭或鹿角標本。居民感嘆，梅花鹿族群或許需控制數量，但「草菅鹿命」與獵人尊重自然精神背道而馳。

墾管處強調，盜獵不僅破壞生態平衡，更挑戰「國家公園法」及「動物保護法」底線，盜獵者非法持有槍械，更可能面臨十年以下有期徒刑。保七總隊第八大隊多月蒐證，近期已破獲去年在墾丁社頂的盜獵集團，拘提四名嫌犯，查扣土製獵槍與手機，未來會強化聯合夜間巡查，針對滿州鄉等盜獵熱點布線與情蒐。

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