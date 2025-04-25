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    首頁　>　生活

    《南投》花蓮黑熊遭擊斃 玉管處盼理解居民恐懼

    2025/04/25 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕近日花蓮卓溪鄉頻繁出現台灣黑熊滋擾部落，甚至攻擊雞隻與犬隻，玉山國家公園管理處與林保署等單位展開夜間巡守，卻發生林保署森林護管員為防止黑熊攻擊，開槍擊斃黑熊，玉管處表示，黑熊遭擊斃是保育工作一大損失，希望社會各界理解，山區居民面對熊類滋擾時所承受的壓力與恐懼。

    玉管處指出，玉山國家公園區是黑熊重要核心棲地，多年來為進行監測研究，所有繫放個體頸圈皆符合國際熊類研究標準，設有自動脫落與防勒頸機制，確保研究成效與動物福祉，遭擊斃的黑熊於四年前野放。

    花蓮的黑熊滋擾事件於本月十八日接獲通報，後續便展開驅趕與誘捕行動，不料廿一日晚間，黑熊再度到部落撕咬犬隻，當時巡守的森林護管員為防止黑熊攻擊才會開槍自保，導致黑熊中彈死亡，後續遺體送往獸醫研究所進行解剖，以釐清黑熊狀況與滋擾行為背景。

    玉管處指出，近來台灣黑熊的保育工作重點，已從物種存續轉為降低「人熊衝突」，未來將持續推動黑熊救傷教育訓練、駐點解說與保育講座，以提升第一線人員應變能力，並透過宣導與教育，讓民眾了解正確的黑熊應對知識，盼齊力守護黑熊，確保人熊和平共存。

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