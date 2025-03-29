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    首頁　>　生活

    歡慶兒童節 學童校園享用夜市排餐

    朴子國小在校園席開33桌「模範英雄宴」，宴請各班模範生及獲得全國賽獎項學子，享用豬排套餐，氣氛熱鬧。（記者林宜樟攝）

    朴子國小在校園席開33桌「模範英雄宴」，宴請各班模範生及獲得全國賽獎項學子，享用豬排套餐，氣氛熱鬧。（記者林宜樟攝）

    2025/03/29 05:30

    〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕兒童節前夕，嘉義縣朴子國小昨舉辦「食育健康力童樂宴會」，校方運用營養午餐結餘款，安排夜市排餐業者，以國產豬肉及朴子在地生產有機綠豆、薏仁，中午在校園席開卅三桌「模範英雄宴」，宴請各班模範生及獲得全國賽獎項學子共一七七人，享用豬排套餐，現場氣氛熱鬧歡愉。

    校方昨天準備「模範英雄宴」外，也為其餘學生加菜，營養午餐添加肉排，讓學子補充營養。縣府教育處副處長顏廷育、朴子市長吳品叡等人到校同樂，勉勵學子認真學習。

    獲贈嘉義優鮮食育地圖 培養選食力

    顏廷育表示，縣府推動食育健康力政策，自籌經費專款補助非中央廚房學校午餐廚工人事費，讓學生午餐費用於食材，豐富菜色及品質，並贈送學子「嘉義優鮮食育地圖」桌遊，瞭解全縣十八鄉鎮市在地農特產，培養「食當季、吃在地」選食力。

    朴子國小校長李春輝說，該校為非央廚學校，沒有中央經費補助，家長繳納午餐費較高，感謝縣府補助，讓費用盡量用於食材，提供學子優質營養午餐，也感謝家長會協助學校辦理活動，讓學子歡度兒童節。

    救國團台北市大安區團委會發起「童心鞋力、愛無限」巡迴列車，昨捐贈義竹鄉六二四位國中小學童運動鞋，並送給一至四年級學童文具大禮包、附幼幼童小禮物，希望偏鄉學子有舒適鞋子，邁出穩健步伐。

    嘉市20所國小 城隍廟送數位閱讀書卡

    此外，嘉義城隍廟與中華電信昨攜手贈送一萬四六○○組的Hami書城閱讀書卡，予嘉市廿所國小學童，做為兒童節禮物，讓學子在未來一個月內能無限瀏覽數位書籍，培養閱讀習慣，拓展學習視野。

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