石碇國小針孔監視教師？ 校長：廠商誤裝未啟用

石碇國小離職教師投訴遭校長安裝針孔攝影機監視，現已改裝為常規監視器。（記者翁聿煌攝）

2025/03/22 05:30

魏千妮：校方發現後已拆除更換

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市石碇國小校長魏千妮遭離職老師投訴，五年前在教師辦公室感應式照明燈上裝針孔攝影機，竟是怕校內醜聞再遭曝光。對此，魏千妮回應，針孔是廠商誤裝，校方發現後即要求拆除更換，根本未啟用；新北市教育局表示，民眾投訴如有新事證提交，將立即調查、盡速釐清，並依據相關法規處理。

投訴者指控，魏千妮曾因二○二○年四月校內輔導主任對特教生施暴事件，遭教職員向民代及媒體爆料，魏疑似怕校內其他醜聞再遭爆料，便偷偷在教師辦公室裝針孔攝影機，被教職員發現後投訴到教育局。

請繼續往下閱讀...

離譜的是，當時廠商爆出校長是先將針孔裝在感應式照明燈上，因效果不佳，才裝設一般監視器，當時幾名被校長與家長會長聯手逼走的教師得知校長先前竟曾裝針孔，直呼變態，決定聯名提告。

轉型實驗教育學校 異議變投訴

魏千妮回應，因應偏鄉學校少子化，近年希望推動學校轉型為實驗教育學校，推動過程中業務繁雜，部分老師有不同聲音，因此不斷找議題向外界投訴。

她表示，校方五年前為確保老師辦公室財物安全，請廠商裝設監視器，但廠商裝設隱匿型的針孔防盜攝影機，尚未啟用、校方即認為機型不妥，要求廠商更換為常規型監視器，後經新北教育局調查，認定並無不當。

新北教育局回應，針對該校事件，已於二○二一年八月訪視，認為辦公室內裝設監視錄影機兩台，系統均已連線運作；檢視學校管理單位相關書面資料，無特殊不當及違規情形。至於針孔部分，如有新事證，將立即調查、盡速釐清，並依據相關法規處理，以保障師生隱私權益及心理安全。

石碇國小離職教師投訴遭校長安裝針孔攝影機監視。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法