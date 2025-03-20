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    剴剴案開庭 近千人怒吼惡魔保母不得假釋／11萬人湧入公共政策平臺連署 要增虐童致死處無期徒刑或死刑

    剴剴案昨開庭，近千民眾聚集在台北地院寶慶院區外，手持白花到場聲援，高喊「惡魔保母不得假釋」。 （記者陳志曲攝）

    剴剴案昨開庭，近千民眾聚集在台北地院寶慶院區外，手持白花到場聲援，高喊「惡魔保母不得假釋」。 （記者陳志曲攝）

    2025/03/20 05:30

    〔記者王定傳、張文川／台北報導〕台北市保母劉彩萱、胞妹劉若琳前年涉虐死一歲男童「剴剴」，去年四月被依凌虐幼童致死罪嫌起訴，台北地院昨下午提訊劉氏姊妹開庭時，場外聚集近千名民眾手持白菊花到場高呼「惡魔保母不得假釋」，另有大批民眾湧入「公共政策參與平臺」，連署要求刑法第二七一條殺人罪增設虐童致死者，處無期徒刑且不得假釋或死刑。法務部次長黃謀信昨表示，凌虐幼童罪去年已修法加重相關的刑責規定，是否再修法，尊重相關建議，也會廣納各界意見，妥適研議。

    劉姓姊妹還押 暫定5月宣判

    台北地院寶慶院區國民法庭外，昨中午起陸續有民眾聚集，人數最多時高達近千人，塞滿一小段長沙街道路，人手一朵白色菊花並高舉「虐童零容忍，重刑才有用」、「虐童致死，唯一死刑」、「受虐童無聲，社會不能無視」等手寫標語，要為剴剴討公道，也盼立法院修法加重虐童刑罰至死刑且不得假釋，至下午四時劉姓姊妹還押後，群眾才逐漸散去。

    審判長林鈺珍於庭末表示，感謝民眾關心本案，也配合法官要求於庭內未舉標語或出聲干擾審理，國民法庭將客觀公正審理、慎重審判。

    法官昨與檢、辯確認四月廿一日選任國民法官，隔日開審，五月七日辯論終結，期間扣除例假日及勞動節，連續全日開庭十二天，暫定五月九日至十三日間評議並宣判。

    法務部：妥適研議是否再修法

    此外，剴剴案引發眾怒，民眾紛紛湧入「公共政策參與平臺」網站，連署要求刑法二七一條殺人罪，增設虐童致死者處死刑或無期徒刑且不得假釋，沒想到因流量過大造成平台伺服器不堪負荷故障，數度被灌爆當機，昨已逾十一萬人附議，許多網友並留言：「支持虐童唯一判處死刑」。

    至於去年修法的「刑法第二八六條條文修正案」即凌虐幼童罪，經立院三讀通過後，已增訂對未滿七歲者，施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者，或是因而致人於死、致重傷者等，依各項規定加重其刑至二分之一。

    剴剴案昨開庭，近千民眾聚集在台北地院寶慶院區外，手持白花到場聲援，高喊「惡魔保母不得假釋」。 （記者陳志曲攝）

    剴剴案昨開庭，近千民眾聚集在台北地院寶慶院區外，手持白花到場聲援，高喊「惡魔保母不得假釋」。 （記者陳志曲攝）

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