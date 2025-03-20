違規食藥廣告3年2.5萬件 罰款逾10億

衛福部食品藥物管理署昨公布2024年「十大違規食藥廣告」，並揭露業者透過名人、名醫背書，包裝保健食品誇大療效，誤導消費者。 （食藥暑提供）

2025/03/20 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕二○二二年至二○二四年間，全台累計逾二萬五千件違規食藥廣告，裁罰金額逾十．六八億元，相當於每天近廿三件違規廣告現蹤，更經常找來名人、名醫背書，誇大食品療效，讓消費者無形中落入行銷陷阱，為了遏止，食藥署去年一月卅一日修訂處理原則，針對違規廣告與名人代言加重罰則，最高可處三倍罰款。

廖峻被罰60萬、黃西田4萬

食藥署昨公布多起違規代言案例，藝人郭子乾因代言「A.H.A關捷挺固立」，遭罰二一六萬元，為最高罰款個案。廖峻代言「萬年堂全酵激酶EX」，被罰六十萬元；網紅七七老大（曾軒彥）代言「超能煥活蘊髮精粹」，黃西田代言「龜鹿杞凍」，林美秀代言「肽股力」，各被罰四萬。

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醫師違法代言可移付懲戒

違法廣告也不乏醫師代言，若宣稱療效卻未經科學證實，或引用未曾發表的研究報告，視為不正當行為，可依「醫師法」移付懲戒。

食藥署指出，根據「食品安全衛生管理法」，食品不得標示、宣傳或廣告具醫療效能，違者可處六十萬至五百萬元罰款，屢犯可處歇業或停業處分。

食藥署統計，去年全國衛生機關共裁罰八○○六件食品、藥物及化妝品違規廣告，總罰款三億七七六五萬元，相較前一年的一萬○五二六件、罰款四億三二○二萬元，均有下降，從統計已可看到嚇阻效果。

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