十大違規食藥廣告 榜首重罰1124萬／「A.H.A關捷挺固立」連2年霸榜 代言藝人郭子乾也被罰216萬

衛福部食品藥物管理署昨公布2024年「十大違規食藥廣告」，藝人郭子乾及白冰冰代言的保健食品「A.H.A關捷挺固立」，因誇大療效登上違規榜首，重罰1124萬元，郭子乾也被罰216萬。（翻攝亞洲健康王官網）

2025/03/20 05:30

〔記者邱芷柔、蔡淑媛／綜合報導〕衛福部食品藥物管理署昨公布二○二四年「十大違規食藥廣告」，提醒消費者別被誇大廣告迷惑，避免浪費金錢、影響健康。其中「A.H.A關捷挺固立」連續兩年霸榜，登上違規榜首，此次遭罰一一二四萬元，其代言人藝人郭子乾也被罰二一六萬。

刊播商「樂微」共3支廣告違規

食藥署企業及科技管理組組長許朝凱表示，「A.H.A關捷挺固立」透過廣告誇大宣稱可「治療肌少症、逆轉肌肉萎縮、改善退化性關節炎」等誤導消費者，違反食安法，該廣告由樂微生醫國際公司刊播銷售，去年由彰化縣、台中市裁罰共一一二四萬元居榜首，樂微還有刊播「原輔堂立順芯」與「萬年堂全酵激酶EX」等廣告也違規上榜，各被開罰四○八萬及一四二萬元。

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昨天台中市食安處也表示，「AHA關捷挺固立」早在前年就被查有多次刊播誆稱「擺脫骨關節問題、全台最強的補骨造肌靈活配方」等誇張不實或涉及療效的違法內容，對該廣告刊播商聯群國際企業公司裁罰一六八六萬元，全數未繳交，已送強制執行。樂微則是去年的刊播商。

產品責任商「為格」被罰292萬

「A.H.A關捷挺固立」前年跟去年已連兩年登違規榜首，但刊播公司不同；食藥署副署長林金富強調，處理違規廣告的原則是「罰得到、罰得重、即時下架」，只要發現違規就會立案裁處，即使業者換牌續賣仍能追蹤，會持續加強執法，必要時要求地方政府對累犯祭出停歇業處分。

台中市食安處說，前年也對「A.H.A關捷挺固立」的產品責任商為格國際公司裁罰二九二萬，已全數繳交，該食品列入加強監控。另外，而該食品代言人也包括白冰冰，但中市食藥處表示，因各縣市府移來的監錄影像以郭子乾為主，故對郭裁罰二一六萬。

專家：不實宣傳就是醫療詐騙

台灣腎臟醫學會理事宋俊明指出，亞健康族群容易受到健康食品誇大療效吸引，而這類不實宣傳本質就是「醫療詐騙」，輕則浪費金錢，重則延誤治療。現有廣告找來醫師代言，聲稱益生菌可改善慢性腎臟病、逆轉洗腎，甚至偽造論文提升可信度，然而目前並無人體研究證實益生菌可保護腎臟或恢復腎功能。

宋俊明強調，台灣每八人就有一人罹患腎病，許多患者在病情進展至第三期時仍未接受治療，若誤信這類產品，恐加速病情惡化，呼籲民眾，如有身體不適，應優先尋求正規醫療管道。

2024年十大違規食藥廣告產品

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