為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    十大違規食藥廣告 榜首重罰1124萬／「A.H.A關捷挺固立」連2年霸榜 代言藝人郭子乾也被罰216萬

    衛福部食品藥物管理署昨公布2024年「十大違規食藥廣告」，藝人郭子乾及白冰冰代言的保健食品「A.H.A關捷挺固立」，因誇大療效登上違規榜首，重罰1124萬元，郭子乾也被罰216萬。（翻攝亞洲健康王官網）

    衛福部食品藥物管理署昨公布2024年「十大違規食藥廣告」，藝人郭子乾及白冰冰代言的保健食品「A.H.A關捷挺固立」，因誇大療效登上違規榜首，重罰1124萬元，郭子乾也被罰216萬。（翻攝亞洲健康王官網）

    2025/03/20 05:30

    〔記者邱芷柔、蔡淑媛／綜合報導〕衛福部食品藥物管理署昨公布二○二四年「十大違規食藥廣告」，提醒消費者別被誇大廣告迷惑，避免浪費金錢、影響健康。其中「A.H.A關捷挺固立」連續兩年霸榜，登上違規榜首，此次遭罰一一二四萬元，其代言人藝人郭子乾也被罰二一六萬。

    刊播商「樂微」共3支廣告違規

    食藥署企業及科技管理組組長許朝凱表示，「A.H.A關捷挺固立」透過廣告誇大宣稱可「治療肌少症、逆轉肌肉萎縮、改善退化性關節炎」等誤導消費者，違反食安法，該廣告由樂微生醫國際公司刊播銷售，去年由彰化縣、台中市裁罰共一一二四萬元居榜首，樂微還有刊播「原輔堂立順芯」與「萬年堂全酵激酶EX」等廣告也違規上榜，各被開罰四○八萬及一四二萬元。

    昨天台中市食安處也表示，「AHA關捷挺固立」早在前年就被查有多次刊播誆稱「擺脫骨關節問題、全台最強的補骨造肌靈活配方」等誇張不實或涉及療效的違法內容，對該廣告刊播商聯群國際企業公司裁罰一六八六萬元，全數未繳交，已送強制執行。樂微則是去年的刊播商。

    產品責任商「為格」被罰292萬

    「A.H.A關捷挺固立」前年跟去年已連兩年登違規榜首，但刊播公司不同；食藥署副署長林金富強調，處理違規廣告的原則是「罰得到、罰得重、即時下架」，只要發現違規就會立案裁處，即使業者換牌續賣仍能追蹤，會持續加強執法，必要時要求地方政府對累犯祭出停歇業處分。

    台中市食安處說，前年也對「A.H.A關捷挺固立」的產品責任商為格國際公司裁罰二九二萬，已全數繳交，該食品列入加強監控。另外，而該食品代言人也包括白冰冰，但中市食藥處表示，因各縣市府移來的監錄影像以郭子乾為主，故對郭裁罰二一六萬。

    專家：不實宣傳就是醫療詐騙

    台灣腎臟醫學會理事宋俊明指出，亞健康族群容易受到健康食品誇大療效吸引，而這類不實宣傳本質就是「醫療詐騙」，輕則浪費金錢，重則延誤治療。現有廣告找來醫師代言，聲稱益生菌可改善慢性腎臟病、逆轉洗腎，甚至偽造論文提升可信度，然而目前並無人體研究證實益生菌可保護腎臟或恢復腎功能。

    宋俊明強調，台灣每八人就有一人罹患腎病，許多患者在病情進展至第三期時仍未接受治療，若誤信這類產品，恐加速病情惡化，呼籲民眾，如有身體不適，應優先尋求正規醫療管道。

    2024年十大違規食藥廣告產品

    2024年十大違規食藥廣告產品

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播