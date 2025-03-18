中壢、平鎮交界 忠貞市場違建開拆

忠貞市場周邊昨起分階段拆除龍平路自貿三路至中山路段頂棚等違建物。（記者李容萍攝）

2025/03/18 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕位於中壢、平鎮交界的忠貞市場周邊違建已存在數十年（最早可回溯至一九五四年），市府經濟發展局推動「忠貞市場消防公安、環境及交通改善執行計畫」，以「先建後拆」為原則，租用市六用地闢為臨時簡易市場，預計廿五日起試營運；市場原址昨起配合休市、封路，大型怪手、破壞機具進駐分階段拆除龍平路自貿三路至中山路段頂棚、雨遮及鐵皮隔間等違建物，首日拆除磚石、帆布、雨遮、鐵件等廢棄物重達七公噸。

分階段拆除 後續進行拓寬道路

經發局市場科長廖振宏說，忠貞市場擁有許多滇緬異國美食，因採買民眾多，過往攤商自行搭建頂棚或將棚架外移至馬路上，加上占地、占路擺攤問題嚴重，造成市容環境與交通亂象，也衍生消防公安及垃圾清運等問題，經發局參考中壢區新明市場周邊整頓成效，推動「忠貞市場消防公安、環境及交通改善執行計畫」，分階段改造忠貞市場周遭環境，拆除違建物，後續將進行拓寬道路、開發周邊商業區等工作，期盼忠貞市場未來能呈現嶄新的面貌。

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簡易市場 原則上至少使用5年

廖振宏說，第一階段整頓先拆除龍平路、貿三路口頂棚及貿五路至中山路段違建，第二階段拆除龍平路貿三路至貿五路段及中山路段違建，違建拆除作業完成後，接續進行龍平路間的地坪順平作業，市府同時以一千萬元經費向軍方及國有財產署租用鄰近市六用地闢設忠貞臨時簡易市場，已完成六十個攤位搭建，每攤使用費從五千至七千元不等，原則上至少使用五年，近日進行停車場地坪鋪設後，預計廿五日起試營運；而原市六用地及停九用地與商業區促參案目前已進入可行性評估階段，預計二○二六年底辦理招商。

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