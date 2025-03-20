北市建管處稱李彥秀違建服務處免拆 溫朗東實勘批蔣萬安雙標

溫朗東今前往李彥秀南港服務處查看違建狀況。（記者甘孟霖攝）

2025/03/20 15:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕政治評論員溫朗東爆料台北市內湖、南港區立委李彥秀利用違建做服務，不過台北市建築管理工程處指出，該址為既存違建，暫免拆除。對此，溫朗東今（20日）進一步批評台北市長蔣萬安雙標，對罷團各種刁難，法定空地被封起來卻不用處理，他也會從中央角度來釐清蔣市府是否有放水，一定依法告發。

溫朗東今前往李彥秀南港服務處受訪表示，之前李彥秀美國豪宅推給爸爸，現在又把違建推給媽媽，顯然沒有一個立委的擔當，而這塊地是誰的，李彥秀也沒有說明清楚，如果是國有地甚至還有竊占國有地的疑慮，在地民眾對這個違建長期以來不堪其擾，違建導致巷子無法進出，因此他今天要親自確認。

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媒體追問，是否認為蔣市府對此沒有作為？溫朗東說，在地很多民眾幾十年來對違建有意見但不敢檢舉，怕被查水表，於是他昨天用本人名義具名檢舉；而蔣萬安針對罷免團體毫不手軟，接到檢舉就會局查緝違規，希望比照對於罷團公事公辦的態度，也能適用於李彥秀身上。

而針對建管處稱此為既存違建，暫免拆除。溫朗東表示，這完全展現蔣萬安極度雙標，許多罷團友善店家都被各種刁難，這塊地明明是法定空地，被直接封起來導致巷弄無法進出，卻被蔣市府說不用拆除，這也反映蔣市府與李彥秀之間深厚的情誼，他會持續來監督是否有違公共利益。

受訪後，溫朗東進一步至後方巷子查看，果真無法通行，他說既然蔣市府稱沒問題，自己會向內政部營建署及國土相關單位，從中央角度來釐清這違建土地產權跟使用狀況，如果有占用國有地等違法狀況，那蔣市府包含地政局相關單位都有包庇李彥秀、瀆職問題，他都會來告發。

溫朗東今前往李彥秀南港服務處查看違建狀況。（記者甘孟霖攝）

溫朗東今前往李彥秀南港服務處查看違建狀況。（記者甘孟霖攝）

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