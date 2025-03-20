綠營：國民黨消費剴剴案 冷血包庇還造謠

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（中）、立委林月琴（左）、郭昱晴（右）等，20日於黨團記者室，舉行「國民黨怕罷免，連虐童案也消費」記者會，痛批國民黨對「剴剴案」是先包庇，再消費，還造謠，要國民黨不要再如此面目猙獰地對一個年輕逝去的生命。（記者劉信德攝）

2025/03/20 15:21

〔記者陳政宇／台北報導〕1歲男童「剴剴」遭保母虐死案昨天第4度開庭，近千名群眾集結要求修法嚴懲；國民黨則指控，綠營反對虐童最高可處死刑。立法院民進黨團今（20日）反批，國民黨對此案先冷血包庇、再消費生命、甚至造謠甩鍋，民進黨團當時主張加重刑責，經朝野協商達成修法共識，而國民黨如今因害怕罷免而亂帶風向。

「剴剴」案引發眾怒，民進黨團今召開「國民黨怕罷免，連虐童案也消費」記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長林月琴和郭昱晴、立委沈伯洋出席。

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吳思瑤表示，年幼生命的消逝帶給台灣社會沉痛反思，現行制度確實不夠好、法律可以再精進，但國民黨冷血至極，先包庇、再消費、還造謠，先是護航時任兒福聯盟董事的立委王育敏球員兼裁判，擔任衛環委員會虐童案的專案報告會議主席；國民黨立委徐巧芯、王鴻薇昨天又發文蹭剴剴案，主張反對廢除死刑，這是何等低劣的政治操作，連生命也在消費。

吳思瑤回顧，民進黨團於本屆立法院提出加重虐童刑責的修法，後經朝野協商、各黨團幹部簽字達成共識，加重刑責至1/2，國民黨為何還翻臉造謠？法條若不夠嚴、不夠好，可以再討論，且民進黨團做為國會少數黨，怎能擋下任何法案？藍白聯手在國會強行輾壓通過違憲法案，現在卻反過來甩鍋、亂帶風向。

關於修法內容，林月琴說明，民進黨團針對收養制度，已修正「兒童及少年福利與權益保障法」和「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，也將兒福聯盟從教育部改隸衛福部以加強督管，並針對捐款的財務透明管理而修正「財團法人會計準則」，行政院也將「兒童托育服務法草案」列為優先法案，立專法加強保母管理。

郭昱晴質疑，難道是兒福聯盟這個扛著慈善的巨獸，大到讓國民黨立委不敢挑戰？她與林月琴一直都追究此案、並聆聽法院開庭，國民黨從頭到尾都沒關心，卻要蹭聲量、護航王育敏。

收養小孩的沈伯洋對此案備感震驚，直指整個悲劇的源頭就是兒福聯盟，應該負最大的責任；相關刑責主要有兩個條文，一是針對過失致死的「刑法」第286條，立院自第八屆、第九屆、第十一屆都有逐步加重，二是針對故意殺人的「刑法」第271條，這本來就有死刑，而法條設計也必須考量衡平性。

陳培瑜提到，台北市議會民進黨團去年3月曾要求召開臨時會專案報告，卻因國民黨籍市議員刻意缺席而流會，讓台北市長蔣萬安不必上台報告，豈非全黨救一人？當時懷有身孕的鍾沛君甚至坐在議會外滑手機；而如今蹭最用力的，正是在立法院護航王育敏的徐巧芯和王鴻薇。

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