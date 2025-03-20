殘忍！愛犬無法登機 女飼主丟馬桶活活淹死後走人

美國佛州一名婦人涉嫌將狗淹死在機場廁所馬桶後，若無其事地搭機離開。（本報合成，擷取自@iCkEdMeL/X、美聯社）

2025/03/20 15:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州奧蘭多機場（Orlando International Airport）日前發生一起駭人事件，一名女飼主因未備妥寵物登機文件，竟將愛犬帶入廁所，殘忍地丟進馬桶內活活淹死，隨後若無其事地登機離開。

綜合外媒報導，2024年12月16日，57歲女飼主艾莉森（Alison Agatha Lawrence）當天準備搭機離開奧蘭多國際機場，卻未能提供完整的寵物登機文件，使得小狗無法隨行。然而，艾莉森並未選擇請人帶回小狗或尋求其他安置方式，而是將狗帶入機場安檢處附近的女廁，將其殘忍地丟進馬桶內活活淹死，隨後登上飛機離開。

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機場員工發現小狗屍體後立即通報警方。當局展開調查並對艾莉森發出逮捕令，終於在本月18日，在艾莉森位於克萊蒙市（Clermont）的住家將她逮捕，指控她犯下虐待動物重罪。艾莉森支付5000美元（約新台幣16萬）保釋金後當天獲釋。

艾莉森的鄰居透露，她前幾個禮拜才在想說，感覺很久沒看到帶著小白狗的那位女士，結果居然發生這種悲劇，「實在讓人傷心難過」。

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