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    喝了有助健康？ 南韓連鎖超商開賣「水芹菜養樂多」

    南韓知名連鎖便利商店「GS25」宣布，從今（20）日起正式發售一款全新飲料「水芹菜養樂多」。（圖擷取自@gs25_official IG）

    南韓知名連鎖便利商店「GS25」宣布，從今（20）日起正式發售一款全新飲料「水芹菜養樂多」。（圖擷取自@gs25_official IG）

    2025/03/20 14:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年來南韓掀起吃水芹菜（미나리）的風潮，不只會將它搭配烤肉一起享用，還喜歡將它加融入各種韓式料理中，製作出嶄新的口味。南韓知名連鎖便利商店「GS25」宣布今（20）日起正式發售一款全新飲料「水芹菜養樂多」，消息曝光後，立即在網上掀起民眾熱烈討論。

    綜合韓媒報導，南韓連鎖便利商店「GS25」指出，最新推出符合春季健康潮流的水芹菜口味養樂多「Grand Minari」（그랜드 미나리），喝起來具有清爽芳香的口感，且裡面含有500億益生乳酸菌，有助於身體消化健康，一瓶售價為1700韓幣（約新台幣42元），上市後在南韓所有「GS25」分店內都有販售。

    據了解，水芹菜在南韓爆紅的原因，與不少韓國藝人前往主打吃水芹菜的餐廳有關，從沙拉、煎餅、火鍋到燒肉，越來越多餐廳會加入這種生吃與熟食皆可的蔬菜，特殊的新風味受到不少饕客喜愛。

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