拜倫迎19歲生日！川普讚么子「頭腦靈光」 科技天賦高

川普說，拜倫在科技方面的敏銳度與生俱來，讓他這位父親都感到驚奇。（路透）

2025/03/20 16:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普於么子拜倫（Barron Trump）19歲生日前夕，盛讚拜倫不僅頭腦聰明，更擁有過人的科技天賦。拜倫將於20日迎來19歲生日，這位身高6呎9吋（約205公分）的「川普家老么」，未來動向備受矚目。

川普19日接受福斯新聞主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）專訪。訪談中，川普對即將成年的么子拜倫讚不絕口。他形容拜倫「頭腦靈光」（smart guy），尤其在科技領域，拜倫的天賦更是令他印象深刻。

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川普透露，目前就讀於紐約大學（New York University）史登商學院（Stern School of Business）的拜倫，對電腦科技的掌握程度超乎想像。川普說，拜倫在科技方面的敏銳度與生俱來，讓他這位父親都感到驚奇。

除了么子拜倫，川普也談及其他4名子女：艾瑞克（Eric Trump）、小唐納（Don Jr. Trump）、伊凡卡（Ivanka Trump）和蒂芬妮（Tiffany Trump）。他表示，自己相當幸運能擁有這5個孩子。川普強調，孩子們不僅聰明、努力，更重要的是他們都深愛著這個國家，並以身為川普家族的一份子為榮。

訪談中，川普並未直接引述他對子女們的讚美，而是以充滿驕傲的口吻描述整個家庭的緊密關係。他特別提到，孩子們都畢業於美國頂尖大學，學業表現優異。

《紐約郵報》報導指出，拜倫在家族中一直扮演著獨特角色。2024年美國總統大選期間，拜倫曾針對時下流行的Podcast節目，向父親川普提供建議，成功爭取到不少30歲以下年輕選民的支持，展現出他在數位媒體時代的影響力。

拜倫去年自佛州知名的津橋學院（Oxbridge Academy）畢業後，選擇進入紐約大學史登商學院深造。據悉，他有意追隨父親的腳步，投身房地產業。拜倫與商業夥伴共同創辦的「川普、富爾徹與羅克斯堡資本公司」（Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc.），已於去年7月在懷俄明州完成註冊登記，預計於2025年春季正式啟動。

該公司未來將以川普家族位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）為主要據點，專注於開發高檔房地產項目，包括位於猶他州、亞利桑那州和愛達荷州等地的高爾夫球場及相關物業。這項消息顯示，這位年僅19歲的「川普家老么」已開始展現商業雄心，未來發展值得關注。

川普2016年在紐約市競選總部接受民眾歡呼，當時年僅10歲的拜倫（中）被拍到難掩疲倦。右為川普夫人梅蘭妮亞。（美聯社）

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