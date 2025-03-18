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    基隆活水會館營運不佳 議員促輔導

    基隆市信義區中正公園活水會館鄰近市議會。（取自Google Maps）

    基隆市信義區中正公園活水會館鄰近市議會。（取自Google Maps）

    2025/03/18 05:30

    〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市信義區中正公園活水會館鄰近市議會，當年斥資二五二九萬元興建，總樓地板面積約一二六五平方公尺，內含游泳池、健身房等設施，二○○六年啟用，多名市議員昨前往考察，質疑票價太貴、使用率低，市府應加強監督輔導，以免BOT案淪為蚊子館。市長謝國樑說，業者營運不善應予調整，將重新規劃中正公園，打造成觀光旅遊、生活文化亮點，吸引人潮。

    市府都市發展處長謝孝昆表示，市府與業者簽約五十五年，每年權利金約四十六萬元、地租約十二萬餘元，一樓大廳、辦公室、游泳池、戲水池及蒸氣室、烤箱；二樓健身房、三樓及四樓設施閒置，對外開放時間分泳季、非泳季，全日票三二○元、兒童及優待票一九○元。

    市議員呂美玲、施偉政、張顥瀚、張芳麗、鄭文婷、藍敏煌指出，活水會館與位處市區的連鎖運動場館、市立游泳池相比，地點、票價較不具吸引力，建議市府跟業者溝通，檢討精進經營模式、挹注經費更新設施、提升知名度並擴大客源。市議員張耿輝緩頰說，業者經營近廿年，會館周邊風景優美，可惜沒有特色景點，難以帶動人潮，希望市府研議打造地標。

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