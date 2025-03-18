苗栗水源日照中心 照護5鄉鎮長輩

苗栗市水源日間照顧中心昨天剪綵開幕。（縣府提供）

2025/03/18 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市水源日間照顧中心昨天開幕，將提供苗栗市、頭屋鄉、西湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉六十五歲以上失能、失智長輩及五十至六十四歲身障者日間照顧服務。

苗栗市水源日間照顧中心位於水源里社區活動中心，由苗栗縣長期照護管理中心輔導、苗栗市公所協助、大千慈善事業基金會承辦，設計藝術、肢體及社區活動等課程。

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同時，備有益智玩具活絡身體機能與記憶力，健身腳踏機提升心肺功能和肌耐力，讓長輩獲得多元化的照顧。

長照中心指出，日照中心的收費標準低收入戶免費、中低收入戶負擔五％、一般民眾負擔十六％，餘由苗縣府補助，可減輕家庭負擔，若有相關需求，可向長照中心提出申請或電洽長照專線一九六六，也可電洽水源日照中心諮詢，電話：○三七—三七六七六五。

此外，位於公館鄉老人文康中心的「銀髮健身俱樂部」昨也揭牌，為鄉內首座銀髮健身俱樂部，提供專業健身器材及教練指導，確保長者能正確運動，避免受傷，並達到最佳健身效果。課程安排每週二、三上午九點至十一點，六十五歲以上長者免費，五十五至六十五歲以下民眾每月繳交五百元。

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