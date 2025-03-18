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    台中18座特色候車亭 成打卡熱點

    呼應彩虹眷村的七彩候車亭。（台中市府提供）

    呼應彩虹眷村的七彩候車亭。（台中市府提供）

    2025/03/18 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓台中市民有不一樣的候車亭，交通局規劃建置公車候車亭，每年設置七十五座公車候車亭為目標，並持續爭取中央補助，今年二月已達成全市公車候車亭一一二八座，其中有特色的公車候車亭共十八座，有彩虹、積木、海洋貨櫃等創意造型，已成為打卡的焦點。

    彩虹、積木、歌劇院等創意造型

    台中市因為天氣炎熱，逐年將一根式的公車站牌，改建為可遮風蔽雨的公車候車亭，隨著台中市人口增加，外地遊客也增加，更形塑城市形象，建置特色公車候車亭。

    交通局表示，台中市到二月份止，共有公車候車亭一一二八座，而且朝每年建七十五個為目標，目前有特殊造型候車亭共有十八座，其中有二座候車亭採用貼模方式進行美化。

    特色公車候車亭從初期的小瓢蟲候車亭，逐步加入地方特色，如台中洲際棒球場、彩虹眷村、后里的虎爸至台中歌劇院等，另位於大甲火車站前的「老榕樹意象」候車亭、大里區瑞城國小前「積木候車亭」，營造在地特色與可愛的童趣意象，識別度極高的候車亭，都讓外來遊客眼睛一亮，成為打卡的焦點。

    交通局表示，目前台中市一般型候車亭造價每座約三十四萬元，特色候車亭因有別於一般候車亭，造價高達每座約八十萬元；考量特色候車亭設置成本高且後續清潔維護不易，為讓有限的運輸資源合理分配，交通局目前以廣設一般型候車亭為主，民間也可透過認養方式，包裝候車亭塑造不同意象，增添地方特色風釆。

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