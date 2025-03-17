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    左鎮「灰熊綠展」 文創攤位挖寶

    參展的文創品牌配合地形展示作品，吸引許多民眾參觀選購。（記者劉婉君攝）

    參展的文創品牌配合地形展示作品，吸引許多民眾參觀選購。（記者劉婉君攝）

    2025/03/17 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕以桃花心木林為舞台，「灰熊綠展」連續第四年在台南市左鎮區舉行，每個攤位捐出五百元，捐助漸凍人協會，為期二天的活動，吸引大批民眾湧入，甚至帶著貓、狗、鵝等寵物一起參加，還有外國遊客慕名而來。

    目前正值桃花心木落葉的季節，灰熊綠展集結超過一百間文創品牌，在左鎮約一百公頃的桃花心木林下舉行，滿地的落葉有如大自然鋪設的「地毯」，各攤位業者搭配現場地景，陳列及布置攤位，有時陣風吹拂，樹葉隨風飄落，更添詩意，參與的民眾忙著逛攤位之餘，也被迷人景致吸引拍照。

    主辦單位表示，參展攤位除了展售自家的創作之外，也結合左鎮的考古挖掘特色，各自拿出自家的NG作品等，設置專區讓遊客可以挖寶。今年參加的人數較去年增加，昨天下午接近尾聲，仍有不少民眾入場，還有來自日本、香港、馬來西亞等國外遊客也前往共襄盛舉。

    崑山科技大學餐飲管理系及空間設計系也以森林、探索、恐龍、化石為主題，協助舉辦法式森林饗宴及打造裝置藝術。也有不少遊客在樹下鋪上野餐墊，與三五親友品嚐現場購買的餐點，享受悠閒浪漫的假日午後。

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