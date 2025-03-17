彰化光興閣掌中劇團 蟬聯TAIWAN TOP大獎

「光興閣」掌中劇團團長林宏憲（左）帶領布袋戲玩出新高度，在國際舞台讓外國人看見台灣的瑰寶。 （彰化縣政府提供）

2025/03/17 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化之光再奪殊榮！彰化縣「光興閣」掌中劇團，今年再次以傑出的藝術成就，榮獲國家文化藝術基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」殊榮，這已是劇團連續兩年拿下此項國家級肯定，為彰化藝文界再添榮耀。

光興閣成立至今已有六十四年歷史，由第一代「笑料大師」林啟東創立，現由第二代團長林宏憲接棒。劇團成立初期，正值台灣內台戲盛行，曾創下連續售票演出四個月的紀錄，成為當時劇場界佳話。

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今年五十三歲的林宏憲從小耳濡目染，攻讀民俗藝術研究所，推動布袋戲創新發展。他運用新媒體推廣布袋戲文化，與台語網紅合作製作趣味短影音，讓台語文化以多元形式走入年輕世代。

林宏憲表示，父親留下的三千多集珍貴劇本及六千多小時歷史錄音，成為光興閣創作的重要基石。他也運用科技思維，將傳統戲劇結合現代劇場，吸引更多年輕人認識金光布袋戲。

二○二三年，光興閣以《大俠百草翁前傳》奪下第卅四屆傳藝金曲獎「年度評審團獎」，並赴匈牙利國際偶戲節，讓台灣掌中藝術登上國際舞台。劇團更推出《鬼谷—第零部》、《金光飛樂二部曲—穿越多重宇宙》等新作，突破傳統框架，去年成為彰化縣首個獲得「TAIWAN TOP」演藝團隊。

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