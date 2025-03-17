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    北市勞動局 明起多場徵才活動

    南港LALAPORT 即將正式開幕，雲雀國際及王座餐飲也釋出職缺攬才。（資料照）

    南港LALAPORT 即將正式開幕，雲雀國際及王座餐飲也釋出職缺攬才。（資料照）

    2025/03/17 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市勞動局邀集二十七家企業，包括飯店旅宿、視聽娛樂、餐飲零售、公共自行車租賃、清潔保全、綠能產業、照顧服務等企業辦理現場徵才活動；地點分別為十八日在西門、北投、內湖，十九日在西門、景美，二十日在艋舺、信義、南港東明、西門，甘一日則在景美。隨著南港LALAPORT 即將正式開幕，雲雀國際及王座餐飲也釋出職缺攬才，營運主管職高薪四萬五千元，餐飲內外場正職三萬五千元起薪。

    勞動局指出，此次徵才廠商為群創能源科技、北大消防安全設備、文華東方酒店、寒舍餐飲、豪景大酒店、王座餐飲、六角國際事業、安心食品、和億生活（添好運） 、朱記餡餅粥、全家超商、美廉社、康是美、屈臣氏、麥當勞、全聯、雲雀國際、臺北市聯合醫院、幸福時光居家長照、璞馨居家長照、四正勤居家長照、錢櫃、中興保全、安橋公寓大廈管理、安橋保全、微笑單車共計二十七家企業。

    參與徵才活動的星級飯店有台北文華東方酒店、豪景大酒店及寒舍餐飲（台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店）。

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