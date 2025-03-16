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    品茗、聽樂、手作 坪林探索茶山風情

    坪林「茶山繚療」活動，邀大家來聽音樂及品茗，探索在地特色。（記者翁聿煌攝）

    坪林「茶山繚療」活動，邀大家來聽音樂及品茗，探索在地特色。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/16 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局昨天起一連兩天在坪林茶業博物館舉辦「茶山繚療」活動，有「茶山中島」市集與多元音樂、手作體驗，文化局長張䕒育與民眾一同品嚐在地野菜特製飯糰，體驗山林茶酒吧的特殊風味，探索茶山的綠色風情。

    串聯在地茶青 帶動文化觀光

    張䕒育表示，坪林茶山是孕育新北市包種茶的山水寶地，今年串聯在地茶青茶農、茶職人、商圈等團隊，以「採集計畫到永續意識」出發，透過風格品牌的市集活動，將美學及設計帶入坪林，結合食材採集與風土滋味的體現，帶動在地文化觀光。

    故事採集講座 走訪私房景點

    今天下午將有嶼浵．Isle of tone帶來療癒音樂演出，以及「坪林故事採集」講座，由主理人陳科廷分享「整座北勢溪流域都是我們的餐桌藍圖」，帶領民眾探索坪林的私房景點與在地飲食文化，現場設有「BUBU跳恰恰」手作木飛車工作坊，利用國產木材與自然素材，讓親子共創樂趣，活動資訊可至「茶山繚療」官網及坪林茶業博物館臉書粉絲專頁查詢。

    此外，新北市農業局與國立台北大學合作舉辦「三峽綠茶季—Hō你有春」食農教育野餐派對，十五、十六日集結九十五個在地茶農、農會與特色商家，展示三峽綠茶產品。新北市副市長劉和然昨天出席，向國寶大師黃文雄學習龍井茶揉捻技巧、體驗龍井茶食農闖關。

    主辦單位表示，今年規劃大茶包走水路文史遊戲、龍井茶揉捻體驗及食農特色市集，還推出廿場次講座、遊程與茶旅走讀等體驗，免費參加。

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