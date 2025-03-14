屏東鐵路橋下單車國道 機車違規駛入

鐵路高架橋下自行車道常有機車當作快速通道騎入，警方將加強取締。（記者陳彥廷攝）

2025/03/14 05:30

潮州、竹田路段最多 民眾憂心危險引發反彈 警方強調會加強取締

〔記者陳彥廷／屏東報導〕從屏東市一路到竹田再到潮州的高架鐵路下方道路，目前大部分作為單車國道，但在潮州、竹田鬧區路段，卻長期有許多不肖騎士騎機車進入，引發散步及騎行自行車的民眾反彈，警方獲報，強調將會加強取締。

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道路狹小硬駛入 行人敢怒不敢言

「明明就寫汽、機車禁入，結果一堆騎士還是騎入！」潮州楊姓民眾日前帶著小孩到其中一段路散步休憩，未料卻突然有機車逼近，由於道路狹小，又是背對來車，發現機車時已非常接近，閃得非常狼狽，他納悶，明明是禁行機車，為何總是在上下班尖峰會遇到機車騎士騎行，很沒公德心。

另名媽媽也指出，本是鎮民安心散步的小確幸地區，只要有機車駛入，行人怕被撞敢怒不敢言，另個中山公園也不時有非公務機車族騎進公園，甚至只是為了不想繞路，為了自己方便卻搞得公園烏煙瘴氣，連在公園散步都要小心，非常危險。

警方︰有禁止汽機車進入牌告

潮州警方指出，屏東單車國道設立多年，其中縱貫的紅線部分從九如鄉往南大致皆沿國道三高架道路下方的道路，但進入竹田鄉西勢車站後再到潮州車站間，大部分卻都在高架鐵路下方。此外，竹田及潮州鬧區的高架鐵路下方雖未被劃作單車國道，但平常仍有許多人散步及騎乘自行車，外部也有懸掛禁止汽機車進入的牌告。

不過，鬧區路段卻常有騎士疑似為搶快或抄捷徑而騎進人行道內，引來民眾反彈，警方表示，目前統計在潮和國小旁近鐵道橋下的自行車道及英義路、五福路、太平路及和睦街等路段為交通違規熱區，因此進行「違規停車」、「行駛管制區」等違規的取締勤務，促使機車駕駛遵守道路交通法規，並維護其他用路人安全。

1個月取締5件 最高處1800元

經過宣導後，警方一個月間已取締了五件違規進入自行車道的案件，警方強調，民眾應遵守交通規則勿圖一時之便違規行駛，還給用路人更安全的交通環境，違規者可處九百到一千八百元罰鍰，將持續於自行車道與道路的交會點實施攔查，以嚇阻違規行駛情形。

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