新北罷免6藍委 二階連署陸續啟動

罷團籌辦反共音樂會，3月29日在中和區四號公園登場。（記者董冠怡攝）

2025/03/14 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市六件罷免國民黨立法委員案，都已通過第一階段的提議罷免，其中，葉元之、羅明才的第二階段連署已經開始，洪孟楷、廖先翔兩案也從今天（十四日）啟動，張智倫、林德福將於十五日開始；至於四件罷免綠委案，蘇巧慧、張宏陸、李坤城三案皆已完成第一階段的補提提議人名冊，預計四月七日之前會有結果，罷免吳琪銘案在三月廿日前必須補提至少三六六人。

相關的罷團表示，罷免葉元之的二階安全目標約需四萬份連署書，至今已收到五千多份，在板橋區民族路等地設置至少九處固定站點，另有快閃及友善駐點；罷免羅明才從昨天起展開二階連署，「拔羅波」罷團公布收件點包含新店區文化路等地，以及市議員陳乃瑜、陳永福服務處也可索取連署書、收件。

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罷免洪孟楷的罷團公告新增連署站點，分布於淡水、林口、泰山、八里區；罷免廖先翔的「七星斷翔」罷團說，二階的目標是四萬五千份，透過文字或影像述說連署期間的感人故事、到家戶發送傳單等。

推動罷免中和區張智倫、永和區林德福的雙和罷團，二階目標要分別收集三萬五千份、三萬份以上的連署書，將在捷運站、公園、市場、大型賣場等地設置超過二十個連署據點；十六日下午二點在中和區四號公園舉行「林德福、張智倫究責會」，廿九日下午在中和區四號公園八二三戰役勝利紀念碑舉辦反共音樂會。

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