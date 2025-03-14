三重果菜市場擬遷蘆洲 開發案待解

蘆南、蘆北開發計畫面積約157公頃，規劃住宅區、商業區、產業專用區等。圖為蘆南、蘆北開發計畫地區空拍圖。 （新北城鄉局提供）

2025/03/14 05:30

被質疑違背現地重建、先建後拆承諾 中央認陳情意見多 盼市府重辦公展

〔記者黃子暘、賴筱桐／新北報導〕新北市府昨天舉行蘆洲區行動治理座談會，市長侯友宜表示，蘆洲南、北側農業區區段徵收案「碰上一些困難」，他質疑，為何此案提送這麼久還沒通過？市府將積極推動開發，盼中央加速核定。據了解，案件最大爭議在於三重果菜市場搬遷至蘆洲北側地區，缺乏完善安置措施，引起攤商反彈，新址「銀河灣計畫」衍生交通衝擊疑慮，中央認為陳情意見多，仍須與地方溝通。

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蘆南、蘆北開發計畫面積約一五七公頃，規劃住宅區五十．七公頃、商業區十四．三公頃、產業專用區九．六公頃等，其中蘆北推動「銀河灣計畫」，將打造現代化批發市場，建置地區綜合醫院、商旅和會展中心及空中水岸公園等，期盼帶動國際觀光與地區發展。

議員批蘆北推銀河灣 恐衝擊交通

不過，「銀河灣計畫」牽涉三重果菜市場搬遷，去年五月，多名民進黨籍議員批評市府在蘆南、蘆北開發案第一次公開展覽時，未提及三重果菜市場搬遷，直到進入新北市都市計畫委員會審議，農業局突然拋出「銀河灣計畫」，未考量民意，恐帶來交通衝擊，市府擬將果菜市場異地遷建至蘆洲，違背先前「現地重建、先建後拆」的承諾，也引發部分攤商反對。

市府稱三重現況老舊 整合難度高

市府主張，三重果菜市場現況老舊，重建整合難度高，開發陷入困境，且市場附近地區人口密集、發展飽和，侯友宜參考日本築地市場異地重建想法，在蘆洲捷運機廠、抽水站用地中間規劃市場用地，進而提出「銀河灣計畫」，將持續傾聽民意。

城鄉發展局都市計畫科科長鄧涵瑛表示，此案面積大、複雜性高，二○二○年八月市府提報內政部都市計畫委員會小組審議，召開六次小組會議才凝聚共識，二○二三年進入土地徵收審議小組確認公益性，不過去年五月，民代對三重果菜市場遷移至蘆北地區的規劃提出意見，中央認為此案陳情多、爭議複雜，盼市府重新辦理公展。

市府︰已補充資料 可配合補辦公展

鄧涵瑛說，今年二月廿四日市府拜訪內政部國土管理署，中央表示將排定內政部都委會小組討論後續程序，市府已在三月十日補充資料，若需要補辦公展，將全力配合。

此外，侯友宜提及，蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓預計二○二六年完工，將提供公托、長照、圖書館與運動設施，並增設五八五輛汽、機車停車空間，緩解停車需求。

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