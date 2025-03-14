台大7學科 進英國QS世界前50／台師大新增6個、中山大學5個領域入榜 表現提升

英國高等教育調查機構QS近日公布二○二五年度大學學科領域排名，其中台灣大學在受評比的五十五個學科領域中，共有四十七個上榜，更有七個學科領域名列全球前五十。（資料照）

2025/03/14 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕英國高等教育調查機構QS近日公布二○二五年度大學學科領域排名，其中台灣大學在受評比的五十五個學科領域中，共有四十七個上榜，更有七個學科領域名列全球前五十，居國內龍頭地位；而其他如台師大、中山大學，則各新增六個、五個領域入榜，表現皆有所提升。

台大各學科領域排名及成績大致較去年進步，去年有四十四個進入全球前兩百名，今年增加三個；去年卅二個進入前一百名，今年增加六個；去年有六個進入前五十名，今年增加到七個，分布在藝術與人文、工程與技術、社會科學與管理等三大領域。

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成大、陽交數個領域進百大

成功大學在這次榜單中，表現最佳的領域學科在古典與古代歷史學，首次入榜就進入前一百名，其他還有電子工程、化學工程、土木工程等都逼近前百；陽明交通大學在資料科學與人工智慧領域也列入前一百名，展現理工實力；而台灣師範大學則在教育領域表現不俗，摘下全球第廿四名是歷年次佳，其他包括語言學、現代語言學等都名列前百以內。

中山大學校長李志鵬指出，排名榜單展現學校理工與人文社會並重的發展優勢，五大領域皆有學科入榜。理工領域維持多個學科入榜，如電腦科學與資訊系統、化學工程、機械工程、化學等名次均有進步，並增加了環境科學入榜，會持續努力。

台大校長陳文章表示，此次進步學科的共通點多在學術聲望、業界（雇主）聲望、論文被引用情形、或國際合作網絡等有所提升，校方對各項國際排名競爭都會持續檢討，努力精進。對於教育部日前提出將給予排名前一百的領域額外補助，陳文章強調，待相關辦法出爐後就會申請，以更精進世界領域排名。

教部評估納入高教深耕經費

教育部高教司說明，大學可用QS或THE（泰晤士）排名表現，向教育部提出申請補助，後續將評估納入高教深耕經費，最快今年六月前公布相關規定，但仍要配合政府整個經費審議狀況。

2025年QS世界大學學科排名資訊

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