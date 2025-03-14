合作行銷 阿里山百合打響名號

嘉義縣阿里山百合生產合作社是全台唯一可全年生產者。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/14 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山百合生產合作社是全台唯一可全年生產百合的農業組織，去年底首次辦理「阿里山百合花季」，喊出「為自己買一束花」口號，吸引許多人上山參與，高貴嬌艷的重瓣百合頗受年輕人喜愛，打響阿里山百合名號。

組生產合作社 讓通路更靈活

農民郝鳳霽種植百合三十年，原為阿里山鄉農會花卉產銷班第四班班員，為讓通路和商業模式更靈活，二○二○年成立合作社，社員有三十三人，七成是鄒族原住民，透過共產、共銷模式，在達邦、樂野部落種植五．五公頃百合花，可四季生產，春秋季可占全台產量約五％，逐漸在市場站穩腳步。

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郝鳳霽的女兒郝黎明與遠房表妹葉芝瑜去年加入團隊、主導轉型，投入行銷宣傳工作，成功打通北部花卉拍賣市場，並在小農通路平台上架，也經營臉書粉絲專頁，開放線上訂購，去年底籌辦首屆「阿里山百合花季」，展出從荷蘭引進的三十多個品種，讓民眾了解百合花多樣品種。

郝黎明表示，合作社溫室分布在海拔一四○○公尺到一五○○公尺山區，常年溫度維持十到二十五度，採收後用蒸氣消毒土壤，可不間斷地分區生產，維持穩定的供貨能力；目前生產的百合以拍賣市場為主，期盼在現有產業基礎，逐步打造精品花卉品牌，為本土花卉找出新通路。

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