原鄉長照 屏縣發表指引專書

「部落長照故事彙編」編撰期間，團隊隨著照管專員及醫護人員到長輩家中了解服務情境。（屏縣府提供）

2025/03/13 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣原住民人口六萬兩千兩百九十七人，五十五歲以上者近二十七．三％，已是極高齡社會，屏東縣政府在長照處成立兩週年之際，出版「屏東縣原鄉文化照顧指引—部落長照故事彙編」，昨天發表，以十八則部落照顧故事，讓讀者身歷其境，可視為引領長照人員在原鄉服務的「聖經」。

長照處長陳桂敏指出，縣府前年八月成立「屏東縣原住民族長照服務研發中心」，透過盤整、調查，了解到長照人員在照顧原民長輩時面臨文化差異，因此推動行動方案，中心透過部落聚會形式、傳統食物、工藝等，引導家庭照顧者聊現況與壓力，鼓勵他們關注自己身心健康與發展興趣，因而讓長照人員逐漸融入部落。

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有鑑於文化須從根本認識才能實踐於工作，長照處進一步邀集醫師、照管專員、社區整合型服務中心個管員、文健站負責人、照顧服務員、靈媒、牧師、民意代表等，討論照顧困境、文化議題，再由長照實務工作者與專家學者將學理融入，編撰指引專書，讓更多長照工作者知道如何服務部落長輩。

長照處表示，今年將以此書作為訓練教材，在屏北、屏中、屏南辦理課程，讓第一線長照人員能把此書文化知識融會貫通在照護工作中，解決因為文化差異所造成的疑難雜症。

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