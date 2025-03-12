藍白大砍預算 綠週六水安宮宣講

2025/03/12 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中央黨部已規劃在三月中啟動下鄉宣講活動，台中市黨部敲定十五日在南屯區水安宮舉行，是全國首場，有人認為是要炒熱大罷免，但黨部主委許木桂否認，他強調黨中央只是要針對財劃法宣講；但據了解，行政院長卓榮泰等行政官員都將出席宣講，主要內容包括總預算被大幅刪減、凍結的影響，以及財劃法等修法造成的不當影響。

全國首場 中央黨部規劃

面對藍白大砍預算，修改財劃法，民進黨中央決定三月展開下鄉大宣講，第一場將是在十五日在台中的水安宮舉行，由於昨天是中市議會召開臨時會的第一天，民進黨中市議會黨團依慣例都會開黨團會議，中央黨部也派員至黨團會議，表示黨部十五日下午要在水安宮召開下鄉宣講活動，是全國首場。

請繼續往下閱讀...

民進黨中央雖是對外表示，宣講內容主要是藍白合力刪中央總預算及修改財劃法等重要法案對中央的影響，但是一般預料，因為現在正值二階段連署，而且台中市是一級戰區，黨中央一定會針對大罷免來進行宣講。

不過，許木桂表示不會，因為黨中央目前的指示只是協助公民團體來連署，而十五日宣講主要行政院的政策及立場，由於宣講的時間在週六，宣講議題及出席人員會在這兩天知道。

事實上，中央黨部雖未表態介入公民團體的連署，當天的活動罷免團體也會來設攤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法