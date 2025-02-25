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    急診滿載 台大雲林分院啟動病床調度

    台大醫院雲林分院斗六院區目前待床人數有31人。 （記者黃淑莉攝）

    台大醫院雲林分院斗六院區目前待床人數有31人。 （記者黃淑莉攝）

    2025/02/25 05:30

    暫停門診排程病人、加速離院時程 紓解待床

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國各大醫院急診爆滿，雲林縣急救責任醫院亦出現滿載情況，尤其集中在台大醫院雲林分院斗六院區，春節後一週待床達四、五十人，院方啟動三措施因應，昨天待床人數仍有卅多人。雲林縣衛生局呼籲小病勿直衝醫院急診。

    台大雲林分院院長馬惠明表示，今年急診爆滿狀況確實比往年嚴重，醫院在春節後那一週待床人數達四、五十人高警戒，院方啟動三措施因應，第一，啟動院方中央調度平台，即把各科病床共約十五床做進階調度；第二，在年後那一週暫停門診排程病人，即請非緊急或沒有固定療程要做的病患暫緩，實施一週後待床人數下降，現在已恢復排程；第三，院方加速病患離院時程，過去病患辦出院通常要到中午或下午才離院，為縮短時間，院方盡量在前一天把要出院病人相關準備工作做好，隔天一早即可離院，待床病患可以早點住院。

    斗六院區目前待床數31人

    馬惠明指出，全國各大醫院急診待床壓力過去一直都有，今年持續較久，因應急診爆滿情況，該院兩年前即建立降載措施，即急診達到危險的待床數字，斗六院區達五十人以上、虎尾院區十五人以上，全院各科病房都減收一成一般住院病患，病床由醫院中央台統一調度，讓急診可以立即降載，該措施在二○二三年啟動過兩次，今年則未啟用。

    雲林縣衛生局統計，昨天縣內急診責任醫院急診待床人數，台大雲林分院斗六院區有卅一人、虎尾院區有十三人，成大斗六分院八人、中國醫藥大學北港附設醫院三人、雲林基督教醫院一人。

    衛局籲小病勿直衝急診

    衛生局指出，台大雲林分院斗六院區是雲林唯一重度級急救責任醫院，肩負轄內急重症病人救治，分級醫療的目的是讓醫院專注照顧急重症病患，民眾有病應先至社區醫療院所就醫，多利用社區基層診所或醫院一般門診就醫，如遇緊急送醫情況，請配合消防局一一九判斷分流送往就近適當醫院急救，避免湧入單一醫院，減少急診爆滿情形。

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