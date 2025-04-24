中共干預加拿大大選 港人鄭敬基參選遭跨國打壓攻擊

加拿大將於4月28日舉行國會大選，代表保守黨出戰多倫多市唐谷北區（ Don Valley North）選區的香港前藝人鄭敬基，成為中共鎖定攻擊的目標。（擷取自鄭敬基X平台）

2025/04/24 05:57

〔編譯盧永山／綜合報導〕加拿大將於4月28日舉行國會大選，加拿大諮詢機構樞密院發現，中共透過臉書等社群平台，對於代表保守黨出戰多倫多市唐谷北區（ Don Valley North）選區的香港前藝人鄭敬基進行跨國打壓，包括偽造通緝他的海報，而其中一個釋放訊息的臉書帳戶更與香港中聯辦有聯繫。鄭敬基在加拿大警方建議下，已暫停面對面競選活動。

《自由亞洲電台》4月23日報導，自鄭敬基投入選舉以來就遭到連串惡意攻擊。樞密院4月21日表示，加拿大選舉安全和情報威脅特別工作小組（SITE）發現，中共利用加拿大中文用戶常用的臉書、微信、抖音及小紅書等社群平台，針對國會大選進行跨國打壓，包括偽造通緝鄭敬基的海報、散佈對他不利的評論、圖像及影片。而其中一個釋放打壓鄭敬基訊息的臉書帳戶，更與香港中聯辦有聯繫。

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針對中共對鄭敬基的打壓，SITE認為這並非單一網路行為，而是刻意抹黑及操控選民資訊的連串行動，已知會保守黨，並向相關社群平台表達關切。

樞密院表示，不會容忍跨國打壓行為，將採取安全措施，確保每個人的選票都是保密及安全，並呼籲任何人若受同類威脅，或遇威脅選舉安全的情況，歡迎向警方舉報。負責調查重大選舉事故的委員會則認為，這次打壓並未影響加拿大舉辦自由及公平選舉的能力，但由於連串事故及資訊在多個社群平台散播，選民應提高警覺。

此外，據加拿大《真相電子報》（The Bureau）報導，面對中共一連串攻擊，鄭敬基在加拿大警方建議下，4月22日起暫停面對面的競選活動。報導說，一臉書帳戶張貼鄭敬基的圖片，上面寫有「國安通緝犯鄭敬基，若成功當選將是災難，加國要做逃犯天堂嗎？」等字句。

鄭敬基2020年移居加拿大後積極發聲，在多倫多創辦廣東話網路電台《香港台》，曾多次公開批評港府及中共。2024年12月24日平安夜，香港警方國安處公布通緝名單，懸賞100萬港元通緝6名海外港人，其中包括鄭敬基，他被控觸犯「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力」。

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