北東部雷陣雨不斷 傍晚轉涼溫差大

今天北部、東半部地區有局部陣雨或雷雨，北部並可能有短延時強降雨，天氣較不穩定。（資料照）

2025/04/24 06:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（24日）鋒面通過，水氣偏多，北部、東半部地區及馬祖、金門降雨機率高，有局部陣雨或雷雨出現，尤其北部可能有短延時強降雨，天氣較不穩定，外出應攜帶雨具備用；中部地區則有零星短暫陣雨，越往南部降雨逐漸減少；南部為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達32至34度，南部近山區處仍有36度高溫發生的機率；晚起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，低溫稍下降至21、22度，其他地區約24、25度。

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離島天氣方面，澎湖晴時多雲，24至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，21至26度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，19至23度。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

25日、26日東北季風影響及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣較涼；中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨；北部及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

27日東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。

28日另一鋒面通過及東北季風增強，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

29日東北季風影響，各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

30日東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，天氣較涼，各地為多雲到晴，僅東部及東南部有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 29 24 ~ 31 26 ~ 31 24 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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