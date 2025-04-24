中共又4高官落馬 中紀委公布罪名竟包括「低級紅高級黑」

中共中紀委23日公布4名高官處分，分別為陸克華（左起）、趙金雲、張效廉和章更生。其中，遭「雙開」的陸克華被控搞「低級紅高級黑」。（圖翻攝自微博）

2025/04/24 00:12

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共高官紛紛涉貪腐落馬，外界認為是中國國家主席習近平藉打貪整肅黨內反習勢力。中共中央紀律檢查委員會週三（23日）又公布4名高官遭處分，值得注意的是，其中一名的罪名竟然是搞「低級紅高級黑」！

綜合中媒報導，23日下午3點，中共中紀委公開4名高官處分，分別是重慶市原常委、政法委原書記陸克華開除黨籍及公職；甘肅省政府原副省長趙金雲開除公職；第十三屆全國政協經濟委員會副主任張效廉開除黨籍；中國建設銀行原黨委、副行長章更生開除黨籍。據悉，4人都是在去年下半年被調查。

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引發外界熱議的是，被「雙開」的陸克華被指控搞「低級紅高級黑」。所謂「低級紅」，據中共官方給出的定義，是有意無意把黨推行的政策庸俗化，犯些低能錯誤；「高級黑」則是對黨的方針明褒實貶或指桑罵槐。這是中共官員罕見被指控「低級紅高級黑」，甚至因此落馬。中共中紀委稱，經查陸克華除了有收賄、沉溺賭博、搞權色交易等犯罪情事，他還喪失理想信念，背棄初心使命，「低級紅高級黑」，結交政治騙子。

至於其他3人，趙金雲為「大肆收錢斂財、利用職務之便將有關項目承攬都給自己人」；張效廉為「大搞權錢交易，利用職務便利為他人在案件處理、企業經營、工作安排等方面謀利，並非法收受巨額財物」；章更生則是「違反國家規定發放貸款造成特重大損失、違規收受賄賂、濫用公款享樂」。

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