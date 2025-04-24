政院今拍板加碼特別條例 4大主軸規模千億起跳

行政院會今將通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，預算逾千億元。（資料照）

2025/04/24 06:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國總統川普關稅戰，行政院會今（24日）將通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，考量到國際經貿局勢的變化，行政院長卓榮泰提出四大主軸，除之前規劃的880億元的「產業支持」、「安定就業」外，另新增「強化韌性」與「照顧民生」，預算規模逾千億元。

政院人士表示，特別條例草案直到昨晚內容與名稱都還在調整中，原本出口供應鏈支持方案為「9大面向、20項措施、880億元」，但在賴清德總統、行政院長卓榮泰的產業之旅期間，決在汰舊換新設備部分，再增加50億元，經濟部從原來的410億元經費，也將增至460億元。行政院也盡量顧及所有面向，擴大匡列金額與適用範圍 。

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此外，政院人士強調，特別條例會以比較大架構，希望納入「全社會」的概念，除之前提出的產業支持、安定就業外，另新增強化韌性與照顧民生，主要是美國對等關稅的衝擊，不只是產業、農業與勞工，尤其弱勢族群受到國際原物料價格波動影響很大，政府必須照顧弱勢。

在強化韌性部分，該名人士解釋，除經濟韌性外，還要考量社會韌性與國土安全韌性。過去一年來，台灣地緣政治處於複雜狀況，加上美國總統川普上任後，亞太局勢變化，其實都是環環相扣，因此國家整體的社會與經濟安全角度，都必須納入考量。

他進一步舉例，所謂國土安全韌性，包括海纜、資通訊與資安，海巡的設施、設備，以及倉儲等基礎建設等，這些都是國土安全一環。他強調，「這非國防特別預算，也不是只有軍購才是國土安全」，希望藉特別條例與預算一併提升國土安全能量。

特別條例實施日期暫定2027年12月31日為止，並回溯至今年3月12日美國課徵鋼鋁25％關稅開始實施。除產業支持與就業安定的930億元外，加上強化韌性、照顧民生，經費規模千億元起跳，預計今天院會才會拍板定案， 盼能一次到位，並獲立院支持。

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