04/24 各報重點新聞一覽

台北市長蔣萬安日前自誇世壯運籌備「穩健有序」，未料至今還未公布完整賽程，引發選手不滿。（資料照）

2025/04/24 06:52

自由時報

中國擋世壯運選手來台？ 須經港澳太麻煩 恐大量棄賽

二○二五雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）將於五月十七日登場，中國參賽選手共有五四六人，但近期兩岸關係緊張，傳出中國阻擋中國選手來台參賽，選手須改轉飛香港或澳門等第三地來台，由於過於麻煩，不少中國選手恐會放棄參賽，而截至昨天為止，僅有六十一名中國選手通過入台審查。

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國民黨主席今年改選 鍾東錦：9成正副議長支持盧秀燕參選

國民黨主席將於今年改選，現任黨主席朱立倫可能競選連任，前彰化縣長卓伯源也表態參選。無黨籍苗栗縣長鍾東錦昨受訪表示，經他了解，九成的國民黨地方正副議長要推台中市長盧秀燕參選下屆國民黨主席，他也認為盧是一位非常棒的領袖，他個人絕對全力支持。

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英國防大臣：強烈關切中國舉動 台灣須和平 不應有威脅、衝突

就在「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的英國航空母艦打擊群啟程，展開印太區域行動部署之際，英國國防大臣希利（John Healey）廿二日在國會答詢時指出，關於台灣未來的討論，必然應透過和平談判，而非威脅和衝突進行；英國希望中國充分意識到，印太地區是否能維持安全、和平、穩定，是英國的「強烈關切」（very strong concern）所在。

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聯合報

川普：對陸關稅會降 但不會降至零

美國總統川普廿二日表示，對中國大陸百分之一四五的關稅非常高，未來不會這麼高，接下來會降低，但不會降至零；財政部長貝森特也說，美國與中國大陸的貿易戰將會緩和。受上述兩人談話激勵，全球股市昨天普遍大漲。

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預算解凍報告 挨批「早就寫好，只是壓著不送」

網路前晚流傳一則訊息，內容是文化部主計處寄信提醒同仁，送出預算解凍報告時要「確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據。」遭質疑解凍報告其實早就寫好，只是壓著不送。

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中國時報

川普預告 將大降對中關稅

美中關稅戰對峙成僵局之際，美國總統川普22日突然態度大轉彎，他說，「對中國的關稅不應是145％那麼高，關稅會大幅下降，但不會是零」。華爾街日報23日報導，川普政府正在考慮大幅削減中國進口商品的高額關稅，部份稅率甚至會降低一半以上，以緩解與北京的緊張關係。大陸外交部則強調，若美方想解決問題，就應停止威脅，在平等、尊重、互惠的基礎上對話。

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方濟各喪禮 賴總統指派陳建仁出席

天主教教宗方濟各喪禮將於梵蒂岡時間26日上午10時舉行，原本外交部全力爭取由賴清德總統親自率團出席，不過外交部23日宣布，賴已指派前副總統陳建仁擔任總統特使前往。

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台中市長盧秀燕（前左）昨日出席在苗栗縣舉辦的「中部地區企業座談會」，苗栗縣長鍾東錦（前右）於會場迎接。（記者彭健禮攝）

英國國防大臣希利強調，台灣未來的討論，必然應透過和平談判，而非威脅和衝突進行。（法新社檔案照）

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