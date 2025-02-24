為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    自由日日Shoot》南高新北訂自治條例 協助業者合法化

    台南市新化「三子寵物天堂樂園」頗為知名，業者持續申請合法化。（記者吳俊鋒攝）

    台南市新化「三子寵物天堂樂園」頗為知名，業者持續申請合法化。（記者吳俊鋒攝）

    2025/02/24 05:30

    〔記者王涵平、吳俊鋒、陳文嬋、吳昇儒／綜合報導〕面對寵物生命紀念業越來越蓬勃，許多縣市政府訂定自治條例加以納管，協助業者走向合法化。

    台南市動保處已於去年七月將自治條例送行政院審核，目前依行政院意見修正後，將函復行政院續行核定程序，力拚年中上路。

    台南市動保處代理處長吳名彬表示，南市輔導寵物生命紀念業者土地合法化，寵物生命紀念業者位於非都市土地者，將依農業部前年七月公布的要點申請變更編訂，目前申請業者共計三間。

    都市計畫土地則依都市計畫法辦理，都市發展局近期進行都市計畫法台南市施行細則修正草案，農業區規範擬新增「農業區經本府審查核准，得設置寵物生命紀念設施」。

    業者也願配合，台南新化三子寵物天堂樂園周姓總經理提到，隨著時代進步，「死貓吊樹頭、死狗放水流」陋習逐漸少見，飼主對於寵物身後事的重視，衍生出服務需求，業者都有心配合，希望政府能多協助輔導。

    高市明年實施 違法收費將開罰

    高雄市寵物生命紀念自治條例已經公告，將於明年十一月二十七日實施，條例規定設置「費率審議會」核定業者收費規定，業者若未依規定報准核定或違規超收費用，可開罰最高七．五萬元，且若位於十公頃以下山坡地必須開公聽會聽取民意。

    新北市政府動物保護防疫處也表示，為妥適管理業者，已制定寵物生命紀念自治條例草案，正在審查中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播