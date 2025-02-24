自由日日Shoot》南高新北訂自治條例 協助業者合法化

台南市新化「三子寵物天堂樂園」頗為知名，業者持續申請合法化。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/24 05:30

〔記者王涵平、吳俊鋒、陳文嬋、吳昇儒／綜合報導〕面對寵物生命紀念業越來越蓬勃，許多縣市政府訂定自治條例加以納管，協助業者走向合法化。

台南市動保處已於去年七月將自治條例送行政院審核，目前依行政院意見修正後，將函復行政院續行核定程序，力拚年中上路。

請繼續往下閱讀...

台南市動保處代理處長吳名彬表示，南市輔導寵物生命紀念業者土地合法化，寵物生命紀念業者位於非都市土地者，將依農業部前年七月公布的要點申請變更編訂，目前申請業者共計三間。

都市計畫土地則依都市計畫法辦理，都市發展局近期進行都市計畫法台南市施行細則修正草案，農業區規範擬新增「農業區經本府審查核准，得設置寵物生命紀念設施」。

業者也願配合，台南新化三子寵物天堂樂園周姓總經理提到，隨著時代進步，「死貓吊樹頭、死狗放水流」陋習逐漸少見，飼主對於寵物身後事的重視，衍生出服務需求，業者都有心配合，希望政府能多協助輔導。

高市明年實施 違法收費將開罰

高雄市寵物生命紀念自治條例已經公告，將於明年十一月二十七日實施，條例規定設置「費率審議會」核定業者收費規定，業者若未依規定報准核定或違規超收費用，可開罰最高七．五萬元，且若位於十公頃以下山坡地必須開公聽會聽取民意。

新北市政府動物保護防疫處也表示，為妥適管理業者，已制定寵物生命紀念自治條例草案，正在審查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法