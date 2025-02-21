傅崐萁承認念過廣州暨南大學博士班

立委傅崐萁在立法院網站的委員介紹網頁，曾列出廣州暨南大學法學博士班學歷。（資料照，擷取立法院網站）

2025/02/21 05:30

〔記者劉宛琳、施曉光／台北報導〕由中國統戰部直接管轄的中國華僑大學及廣州暨南大學，有不少台灣民代與名人都是校友，其中包括立法院國民黨團總召傅崐萁，曾列出廣州暨南大學法學博士班學歷。傅崐萁昨澄清，自己只讀不到一年沒畢業，也從未列為參選學歷。他反酸：「如果它真的是統戰部，那我早就拿到博士學位了。」

傅崐萁表示，民進黨政府要怎麼刺殺在野黨、國會議員，他都可以承擔、承受，但不要讓國家的學術貽笑大方。

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傅：讀不到一年就沒去

傅崐萁說，他在廿年前曾就讀廣州暨大，但只讀不到一年就沒去了，因為該校的課業很緊，他沒有辦法讀完，所以他的參選學歷從來沒有寫過是暨大畢業。

傅崐萁指出，民進黨抹紅在野黨，卻無視廣州暨大是一間百年名校，有八十多個國家的學生前往就讀，結果我國教育部不知道憑什麼依據，指對方是統戰學校，「我實在覺得很悲哀」。

國民黨主席朱立倫昨受訪痛批，兩岸觀光已被搞爛，現在兩岸學術交流也要透過一些特定方式來打擊，如果是符合教育部、符合國際認證的好學校，任何的兩岸交流，國民黨都持續歡迎，希望更多的陸生來到台灣就讀，台灣的學生也到中國就讀，如果要特地標籤化，乾脆教育部就宣布所有中國學校通通不合法，陸生來台也通通禁止。

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