雲縣椬梧滯洪池 水環境改善3期開工

椬梧滯洪池第三期優化工程將改善南池北側雜李文德林帶。（記者李文德攝）

2025/02/18 05:30

優化南池北側雜木林帶、排水管溝 蚵殼打造入口意象 植栽綠化

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉椬梧滯洪池不僅具備滯洪防災功能，也有豐富生態，為打造周邊休憩區，縣府啟動「水環境改善計劃」，第三期工程昨天開工，預計明年一月完工。水利處表示，這是滯洪池環境改善最後一哩路，希望為地方帶來更高的觀光效益。

請繼續往下閱讀...

滯洪量150萬噸 珍貴鳥類棲息生態豐富

椬梧滯洪池總面積約一百廿五公頃，二○一三年完工啟用後，分為南北兩池，總滯洪量約一百五十萬公噸，讓口湖、水林地區擺脫淹水惡夢。此外，近年調查發現有東方白鸛、紅冠水雞等珍貴鳥類棲息，更有多樣的水生物種，成為賞鳥、生態教育的絕佳場所，有「小日月潭」的美譽。

水利處長許宏博表示，滯洪池完工後便針對周邊進行水環境改善，二○一九年起中央及地方投入超過兩億元，針對南、北兩池進行修護護岸、優化周邊設施、打造休閒步道等工程。

許宏博指出，環境改善計畫分為三期，第三期將把南池北側的雜木林帶進行改善，並將在此地改善排水管溝約三○三公尺，屆時能將積水導出至尖山大排。此外，景觀工程更有以蚵殼打造的入口意象，還有植栽綠化等，總工程經費共二八五○萬，中央補助九成，地方自籌一成。

適合車宿族露營 整建步道帶動觀光

昨動土開工典禮，雲林縣長張麗善、立法委員丁學忠、雲林縣副議長蔡咏鍀、口湖鄉長李龍飛等人出席，民眾歡喜見證地方重要建設。

張麗善表示，第三期工程改善計畫是椬梧滯洪池水環境改善最後一哩路，預計明年一月底完工，屆時可結合周邊步道整建，有效帶動觀光效益，加上現已完成適合車宿族的露營空間，椬梧滯洪池可兼具生態、教育、休憩永續作用。

椬梧滯洪池具有蓄洪功能，也擁有豐富的生態資源。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法