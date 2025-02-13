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    彰縣防堵禽流感 派發消毒藥品

    彰化縣防堵禽流感疫情擴散，請業主加強環境消毒，提升防疫作為。 （彰化縣動防所提供）

    彰化縣防堵禽流感疫情擴散，請業主加強環境消毒，提升防疫作為。 （彰化縣動防所提供）

    2025/02/13 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕冬季氣溫驟降，加上寒流與降雨接連來襲，致使家禽免疫力下降，感染禽流感的風險大幅增加。彰化縣政府為防堵疫情，啟動全縣消毒行動，針對高密度養禽區派發免費消毒藥品，全力提升防疫效能。

    今年一月十八日起迄今，彰化已有三家蛋雞場爆發禽流感，導致近九萬隻蛋雞撲殺，儘管與全縣二○五○萬隻蛋雞相比，撲殺比例僅約○．四三％，但累計數量仍令人憂心，為此，彰化縣動物防疫所計畫向全縣一四○六場陸禽養禽場發送消毒藥品。

    此外，二月十九日起將啟動集中消毒作業，針對養禽場及周邊公共區域進行大規模消毒，降低病原數量，避免疫情擴散。

    動防所所長董孟治指出，大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉及二林鎮因養禽密集，被列為疫情高風險區，縣府將於今、明兩天定點定時派發消毒藥品，十三日大城鄉鎮世宮前廣場（上午九點半到十一點半）、芳苑鄉農會後方停車場（下午一點半到三點半），十四日竹塘鄉慈航宮前停車場（上午九點半到十一點半）、二林鎮農會挖仔辦事處前廣場（下午一點半到三點半），其他鄉鎮則由公所協助發放消毒藥品。

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