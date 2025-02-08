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    鬧元宵 苗栗（火旁）龍今踩街、三灣辦晚會

    苗栗「（火旁）龍之夜」明天登場。（資料照）

    苗栗「（火旁）龍之夜」明天登場。（資料照）

    2025/02/08 05:30

    〔記者蔡政珉、彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣慶元宵系列活動今天起開鑼，苗栗（火旁）龍嘉年華將在今晚登場，逾四十組藝文團體參與踩街及表演，三灣鄉公所今晚將舉辦元宵節晚會，後龍鎮慈雲宮慶元宵「攻炮城」系列活動將於十一日起一連三天舉辦，竹南鎮炸邯鄲炮陣則在十二日舉行。

    苗栗（火旁）龍系列活動於今年邁入第廿七年，於八日晚間六點起，舉辦（火旁）龍嘉年華，逾四十組藝文團體參與踩街及表演，地點由玉清宮到貓裏喵親子公園；（火旁）龍之夜於九日下午五點起在苗栗市經國路河濱公園展開，有國際團隊表演、煙火秀及八尾龍隊進行（火旁）龍；十四日晚間在苗栗市五文昌廟辦理化龍返天。

    三灣鄉公所於八日下午五點半起，在五穀廟前廣場，舉辦元宵節晚會，有美食饗宴、節目表演及猜燈謎，還有摸彩助興。

    頭份蘆竹湳 明提蘿蔔燈鬧庄

    苗栗縣傳統聚落文化協會，九日將在頭份市蘆竹湳社區古厝舉辦「蘆竹湳好采頭藝術祭」，從當天上午九點起，安排乞龜呷平安、挖蘿蔔燈體驗、好彩頭市集、提蘿蔔燈踩街鬧庄祈福等活動。

    後龍猜燈謎、攻炮城 一連三天

    後龍鎮慈雲宮表示，「攻炮城」的習俗最早源自於清朝時期，十一日晚上六點半起舉辦猜燈謎晚會，十二及十三日晚上七點開始攻炮城，準備媽祖婆金幣與電視機等家電，讓參與民眾試手氣、拚獎品。

    竹南元宵炸邯鄲 大湖提燈籠繞寮

    竹南鎮慈裕宮炸邯鄲又稱「造佛」，是當地傳承百年的民俗傳統，相傳能驅疫避邪、迎接財運；全程由打著赤膊、僅穿紅短褲的勇士們，揮舞天罡掃，在炮陣中抬著玄壇元帥，接受震耳欲聾的鞭炮轟炸，將在十二日元宵節登場。

    此外，大湖鄉公所將於十二日於萬聖宮廣場舉辦「大湖正月半．提燈籠繞寮」活動，安排白天採草莓、下午三點來吃粄圓與民俗文化踩街表演，晚上則有提燈籠、猜燈謎等活動。

    後龍鎮慈雲宮慶元宵「攻炮城」系列活動11日起舉行。（資料照）

    後龍鎮慈雲宮慶元宵「攻炮城」系列活動11日起舉行。（資料照）

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