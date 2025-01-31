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    首頁　>　生活

    鹿港天后宮春節參香人次 上看200萬

    2025/01/31 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年春節假期九天，香火鼎盛的彰化縣鹿港天后宮湧入大量人潮，參拜人數在大年初一便突破單日卅萬人次，恢復到疫情前的水準，預計今年春節連假參香人數可上看二百萬人次！

    鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，初一參拜人潮估計約卅萬人次，拜拜、點燈人潮不斷，尤其是中午過後，整個天后宮內外都擠得水洩不通，不只是正殿、廟埕都是人擠人，連牌樓外的廟口廣場，也都擠滿遊客，直到晚間九點才稍微減少。昨年初二回娘家，許多人仍習慣在午餐過後出門走春，順便來此上香祈福。

    劉家汶強調，鹿港天后宮今年春節的參拜人潮，完全恢復疫情前的盛況，重現單日卅萬人次的走春盛況，也宣告今年已揭開媽祖進香旺季的序幕，從春節起一路到農曆三月廿三日「媽祖生」，將陸續有各地進香團前來。

    而彰化市為期九天的最強走春，則由「年貨大街」交棒給「春節市集」，該活動去年首辦，今年續辦的封街路段也從永樂街，擴大到從中華路到華山路的民族路段，去年五天吸引近廿萬人潮，今年初一就有十萬人創歷史新高，昨初二人潮也沒間斷，預估九天營業額可上看一千萬元，也讓彰化人可以大喊「彰化不無聊」。

    彰化市長林世賢表示，今年市集有一百二十攤是去年的兩倍，民眾消費滿百元就可領取一張摸彩券，目前已達七萬五千張，意即營業額將逾七百五十萬元規模，可望締造新紀錄，且首波摸彩大獎抽中台南市與彰化縣民眾，代表已打出知名度，可吸引外地民眾參加。

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