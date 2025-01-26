台灣燈會在桃園 賴清德肯定「做好準備」

總統賴清德到中壢分局向警察同仁致意，並致贈加菜金，由分局長林鼎泰代表接受。 （記者謝武雄攝）

2025/01/26 05:30

感謝警察貢獻致贈加菜金 聽取簡報 鼓勵全國民眾參加

〔記者謝武雄／桃園報導〕昨天是春節連假第一天，總統賴清德前往桃園市警察局中壢分局向全國警察致意，聽取「二○二五台灣燈會在桃園」各項交通措施簡報，感謝市府團隊做好充足準備，也讓全國人民放心，他歡迎、鼓勵全國民眾到桃園市參加台灣燈會。

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賴清德在內政部長劉世芳、桃園市長張善政、市府警察局長吳坤旭陪同到中壢分局，並致贈加菜金由分局長林鼎泰代表接受，隨後聽取警察局對於春節期間，尤其是台灣燈會各項交通管制、大眾運輸規劃、現場動線安排的簡報。

賴清德致詞時提到，警察是全年無休、每天廿四小時站在第一線維護治安、維持交通及服務人民，對國家的奉獻非常大，特別是桃園市是北台灣國門之都、工業重鎮，治安、交通勤務非常繁重。

2/12開鑼 在高鐵站周邊舉行

賴清德說，台灣燈會從二月十二日開始，桃園市警、消同仁工作繁忙可見一斑，他選在春節連假第一天，特別到中壢分局向警、消同仁表達感謝之意，也向市長張善政及市府團隊表達由衷感謝。

賴清德表示，桃園市府團隊、警察同仁對於春節期間面臨的狀況都已做好充足準備，尤其對台灣燈會做好萬全準備，祝福今年台灣燈會活動平安順利成功，他也歡迎、鼓勵全國民眾到桃園市參加台灣燈會。

張善政表示，今年燈會在桃園高鐵站周邊舉行，市府已因應準備；另總統指示要將打詐的案例故事多加宣導，前陣子有民眾險些受騙將房產移轉，幸好有被攔下，桃園市打詐阻攔金額從大前年四億元、前年八億元到去年十三億元，阻攔金額逐年提升。

2025台灣燈會2月12日起在桃園登場，主燈區以無限樂園為主題。（桃市府提供）

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