「鳳山光之季」1/18登場 13主題燈迎賓

高雄市最早燈會「鳳山光之季」的「飲水思源」主題燈以五彩繽紛點亮水域，忘憂森林環繞其中，呈現如詩如畫意境。（記者陳文嬋攝）

2025/01/15 05:30

〔記者陳文嬋、劉禹慶／綜合報導〕高雄市最早燈會「鳳山光之季」將於一月十八日登場，打造十三座主題燈，昨天搶先亮相；過埤福德宮同日也推出「博杯」送黃金龜、金元寶，還能參加摸彩，最大獎是電視機。

過埤福德宮 博杯送黃金＋摸彩

鳳山區公所投入八二○萬元舉辦「鳳山光之季」燈會，以大東濕地公園為主，串連台鐵鳳山車站、中華街商圈等景點，全長逾一公里共十三座主題燈，昨天試燈搶先亮相。主燈「鳳羽吉光」屹立大東濕地公園入口迎賓，與大東文化藝術中心相輝映，還推出蛇年應景燈，打造「福庇鳳邑」城門。

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「飲水思源」主題燈以五彩繽紛點亮水域，忘憂森林環繞其中，如詩如畫意境，凸顯曹謹對鳳山意義深遠；更串連中華街商圈打造「食光機」。

鳳山過埤福德宮於十八日舉辦博杯得黃金龜、金元寶活動，民眾博得一個聖杯就能進入決賽，二月十六日公開競杯，以最多連續聖筊者獲勝，最大獎黃金龜八錢重，價值十二萬元，其次金元寶二錢重，價值三萬元。

新春賞花 澎湖打造1.8公頃花海

此外，澎湖林務公園管理所推出「蛇來運轉過好年」花海主題活動，於澎湖休憩園區展出，活動時間即日起至三月三十一日，橫跨農曆春節及元宵節，昨天由澎湖縣長陳光復率領幼兒園小朋友種下風箏花海揭開序幕。

此次花海展區面積達一．八公頃，種植二十萬株矮牽牛，涵蓋十種色彩繽紛花朵，打造出壯麗的春日景致。今年林務公園管理所以「蛇年」為主題，設置輪胎蛇與風車蛇裝置藝術，整個花海展區更具獨特的蛇年韻味。

「鳳山光之季」將於1月18日登場，主燈「鳳羽吉光」屹立大東濕地公園入口迎賓。（記者陳文嬋攝）

澎湖花海開放，提供民眾春節走春賞花去處。（記者劉禹慶攝）

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