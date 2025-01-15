平溪天燈節 4旅遊路線報名

2025/01/15 05:30

〔記者陳奕劭、盧賢秀／新北報導〕「新北市平溪天燈節」將於二月八日在平溪國中、二月十二日在十分廣場登場，同時推出四大旅遊路線，暢玩望古瀑布、十分老街與菁桐車站等景點，還能體驗施放天燈、DIY祈福手作，獲得活動限定紀念品，即日起到官網線上報名，費用每人六九九元。

觀光旅遊局介紹，「十分體驗遊—清幽望古線」探訪平溪線望古車站周遭秘境，包含慶和吊橋遺跡、望古瀑布景觀和十分老街聚落；「菁桐體驗遊—迎春遊趣菁桐線」探索石底大斜坑遺址與菁桐礦業生活館，走進日式木造的菁桐車站與老街；「平溪體驗遊—鐵道秘境線」走入嶺腳老街，欣賞蔡家洋樓西式建築和壯麗的嶺腳瀑布；「平溪體驗遊—日治巡古線」探訪日治防空洞、警報鐘亭及觀音巖。

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另外，「野柳神明淨港文化祭」將於元宵節登場，萬里區長黃雱勉表示，區公所與野柳地質公園合作，推出「女王駕到祈福九九」套票，限量六六六組，包含野柳地質公園門票及保安宮限定開運錢母，即日起在全台7-11超商平台開賣，百人淨港勇士今天中午開放官網報名，今年以「蛇年風」為主題造型，現場選出前十名裝扮，可獲得千元海產禮盒。

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