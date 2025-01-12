汐止民宅養81貓飄惡臭、未絕育 挨重罰40.3萬

新北市汐止某民宅飼養八十一隻貓及三隻狗，異味擾鄰、未絕育，遭動保處重罰。（新北動保處提供）

2025/01/12 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市汐止區某社區住戶飼養大量貓狗，異味擾鄰，市府動物保護防疫處接獲通報前往稽查，發現飼主因未依法完成寵物絕育，使貓大量繁殖，現場共有八十一隻貓，還有三隻狗，空間不足造成貓互咬受傷。動保處表示，依動保護法等相關規定，共罰四十萬三千元，並協助送養幼貓。

撿流浪貓陸續繁殖 15隻變81隻

動保處說明，該住戶所飼貓狗排泄物臭味飄散，動保處人員剛進到陽台，就聞到屋內刺鼻氨臭味，經清點現場共有八十一隻貓（廿五隻幼貓、五十六隻成貓）、三隻狗，貓砂、飼料與飲水、飼養空間都不足，造成貓隻互咬受傷。

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還擠3隻狗 空間不足貓互咬傷

動保處表示，經詢問飼主得知，飼主女兒數年前陸續撿拾十五隻流浪貓回家，女兒搬出去後鮮少聯繫，僅匯錢提供飼養費用；家中平時將公貓關在籠內，母貓在籠外，有時貓關不住跑出來，才導致大量繁殖。

未定期打狂犬病疫苗 裁罰15萬

動保處指出，依動保法未提供足夠空間致貓隻受傷裁處三千元罰鍰，未完成犬貓絕育裁處廿五萬元罰鍰；依「動物傳染病防治條例」未定期替犬貓施打狂犬病疫苗裁處十五萬元罰鍰，總計裁處飼主四十萬三千元。

飼主女兒陳述意見表示，母親從小灌輸要救援在外流浪動物的觀念，八年前在路上救援第一隻幼貓後，她陸續在寵物店、火車站撿拾二隻幼貓，也有朋友送養二隻幼貓，後來貓自行繁殖到十五隻，她也為了養貓做兩份工作；二年前，她與母親分開住，每個月會固定提供飼養費用協助飼養貓隻，不曉得離家二年後貓竟然大量繁殖。

動保處籲飼養前評估環境與能力

動保處表示，飼主應為犬貓做好絕育，可減少寵物罹患生殖系統疾病機率，也能減少因發情衍生的攻擊行為，還能降低遊蕩犬貓數量；在飼養動物前，也應評估自身飼養環境與能力。

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