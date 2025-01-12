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    《台中》中市清潔隊裝備 中國劣品假冒國貨

    台中市環保局採購清潔隊員裝備，決標公告原產地寫「中華民國」，進貨卻是印有簡體字的中國貨。（翻攝自記者爆料網）

    台中市環保局採購清潔隊員裝備，決標公告原產地寫「中華民國」，進貨卻是印有簡體字的中國貨。（翻攝自記者爆料網）

    2025/01/12 05:30

    去年環局採購決標原產地「中華民國」卻以簡體字中貨充數 隊員反映品質糟糕

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局去年招標採購清潔隊員反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋，以低於底標一○○多萬、最低標決標買進三九七萬元產品，民進黨議員江肇國指決標公告原產地寫中華民國，進貨卻是印製簡體字中國產品，廠商明顯以低價搶標，拿中國劣質品充數，質疑環保局如何驗收？「難道台中清潔隊員辛苦工作，不值得更好的裝備」？

    議員批低於底標百餘萬 明顯低價搶標

    環保局長陳宏益說明，原產地國別有文書作業疏失，廠商因逾期交貨及未符合契約規格部分，將依約違約扣款，未來會評估是否採最有利標招標。

    江肇國表示，清潔隊員反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋的採購，包裝簡體字可辨識是拿中國製產品交貨，市府標單上卻寫原產地「中華民國」，環保局如何驗收？竟未察覺貨品有訛誤，且標案得標三九七萬，低於底標五○九萬，明顯是低價搶標，卻拿中國劣質品充數，基層清潔隊員收到也驚呼品質糟糕，前所未見。

    官員稱文書作業疏失 將以違約扣款

    陳宏益表示，此案招標公告依公共工程委員會範本，限制投標廠商需為本國廠商，供應標的物則不限制原產地，去年一月決標公告資料原產地國別填寫中華民國，是指得標者符合本國廠商資格，對於未適時更正原產地欄位，坦承文書作業疏失。

    陳宏益強調，廠商交貨物品有大陸船期及航運問題，陸續交貨發現原產地來自大陸地區（中國），出現逾期交貨及未符合契約規格部分，包括尺寸不合、塑料味重、反光功能疑似不足，還未通過檢測，今年一月八日已通知廠商儘速改正，也未付款，並依約辦理違約扣款處分。

    尺寸不合、塑味重、反光功能疑不足

    陳宏益表示，清潔人員反光背心、反光帽、雨衣、鞋為消耗品，歷來每年採購都以最低標公開招標，由於產品無資安、國安等問題，因此未規定生產國，這次也有三家廠商投標，未來將檢討改進，評估是否使用最有利標，鼓勵優良國產品來競標，但受限於WTO相關規範，不會限制生產國別。

    環保局說明，這批清潔人員用品採購案總共購置三九七五套，其中反光衣帽預估每套五八一元、雨衣雨鞋預估每套七五○元。

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