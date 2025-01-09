太平中興東路新標線 民怨複雜「霧煞煞」

台中太平區中興東路重畫標線，民眾抱怨只剩一線道、標線複雜，讓人「霧煞煞」。（記者陳建志攝）

2025/01/09 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區中興東路市府建設局進行人行道改善，近來並重鋪路面畫上標線，民眾抱怨短短四○○公尺，又是虛線、橢圓槽化線，頗寬的馬路只剩一線道、標線複雜，恐成開單陷阱；住戶更抱怨，做了人行道停車位大減，卻無相關配套；市府建設局表示，配合中央政策增設偏心左轉車道，會持續滾動檢討。

彎曲雙黃線、橢圓槽化線

民眾表示，以前這路段雙向都有一個混合車道和一個機車優先道，標線清楚好判斷，原以為路面改善重鋪會更好走，沒想到最近畫上新標線，卻在路中央畫上好幾個橢圓槽化線，短短四○○公尺又是虛線、雙白線，又是彎曲雙黃線，還有橢圓槽化線，真的讓人「霧煞煞」，根本越改越糟。

請繼續往下閱讀...

市議員張玉嬿則表示，這裡不像市區都是大樓有自己的地下停車場，兩旁都是透天厝，且有許多是店家，之前可以在家門前路邊停車，但此次重做人行道後停車位大減，住戶抱怨連連，批評市府缺乏停車配套措施。

建設局︰增設偏心左轉車道

市府建設局表示，此次進行人行道改善，並配合中央政策，增設偏心左轉車道，並透過標線及槽化線導引，將左轉車流獨立，減少直行車右切與後方車輛產生擦撞事件，設計圖均經國土署及交通局專業審查通過，將持續進行滾動式檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法