颱風過後 登革熱、類鼻疽、腸道傳染升高

衛福部疾管署昨日在全聯南港旗艦店舉行公費疫苗第二階段開打「左流右新 防護更新」記者會。（記者邱芷柔攝）

2024/11/02 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕康芮颱風遠離，防疫挑戰才要開始！衛福部疾管署提醒，颱風過後「登革熱、類鼻疽、腸道傳染病」風險升高，民眾務必加強防疫措施。此外，第二階段公費流感和新冠疫苗昨天開打，開放五十至六十四歲無慢性病的成人接種流感疫苗，六個月以上的民眾都可施打新版JN.1新冠疫苗。

疾管署指出，今年截至十月廿八日累計已有二四四例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計有八十例。風災後一週是登革熱防治關鍵期，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，南高屏民眾居家環境如有積水須立即清除或投藥。

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清理家園勿赤腳 戴口罩避吸病菌塵土

「類鼻疽」今年國內已累計一○一例本土病例，其中廿例死亡，為二○○一年來同期最高。疾管署提醒，清理家園時切勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風，建議民眾無論在室內、外都配戴口罩，避免吸入帶有病菌的塵土。

颱風後也要注意「腸道傳染病」，疾管署強調，應避免飲用受污染水源，居家可用含氯漂白水一百倍稀釋消毒環境，廚具餐具可煮沸或用漂白水稀釋液消毒後沖洗，限／停水期間應喝煮沸開水或瓶裝水，供水後如有異狀應通報水公司。

公費流感、新冠疫苗第二階段開打

公費流感與新冠疫苗第二階段開打，疾管署第八年與全聯合作，在全台近八十家全聯門市及兩家大潤發設立接種站。疾管署副署長羅一鈞指出，預估流感流行期將至，除全聯接種站，全國有近四千家合約院所提供接種服務。

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