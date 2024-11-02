賴清德：觀光不能靠政府單打獨鬥／出席台北國際旅展 籲提升國旅

總統賴清德（左4）昨出席ITF台北國際旅展，並參觀觀光署的攤位。（記者陳逸寬攝）

2024/11/02 05:30

〔記者吳亮儀、吳正庭／綜合報導〕今年四月發生花蓮地震之後，台灣歷經多次地震與颱風，影響來台觀光人數。總統賴清德昨天出席ITF台北國際旅展，他表示，要推動觀光產業需要中央和地方政府密切溝通、合作，不能靠政府單打獨鬥，呼籲一起提升深度旅遊和特色旅遊的品質和行銷。

賴清德強調，觀光是國家的軟實力，也是堅實外交力量，「推廣觀光，公部門和民間要一起努力，跨領域、跨區域合作」。他指出，中央和地方政府要保持密切溝通，讓國人與國際旅客，更加熱愛國旅。

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金門小三通 突破百萬人次

此外，金門縣政府統計，金門小三通從今年元旦至十月三十日止，兩岸往返旅客已突破一百萬人次大關，較去年一月七日復航首年的七十二萬七千多人次明顯增溫。

中國福建省公安廳出入境管理局九月二十七日發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門的「個人」、「團隊」旅遊簽注以來，占比分別為八十六．八三％、十三．一七％，顯示疫後兩岸旅遊型態產生「質變」，以個人旅遊為多。

金門一名旅遊業者說，雖然小三通往來旅客已突破百萬人次，但仍以我國旅客占大宗，期盼兩岸維持和平，帶動金門觀光更多的商機。

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